Christian Lindner jetzt im Livetalk: Schaffen wir gerade unsere Freiheit ab?

FDP-Chef Christian Lindner ist am Dienstagabend Gast bei der Video-Premiere von "Augsburger Allgemeine Live". Unter anderem wird es um die Corona-Krise und mögliche Lockerungen gehen.

Schafft die Politik gerade unsere Freiheitsrechte ab? FDP-Chef Christian Lindner beantwortet im Interview unter anderem diese Frage. Hier sind Sie live dabei.

Wie lange können wir uns den Corona-Lockdown noch leisten? Wie kann der Spagat zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz gelingen? Darüber diskutiert Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, in der nächsten Ausgabe von "Augsburger Allgemeine Live" am heutigen Dienstagabend mit einem Mann, der als Chef-Liberaler stets klare Ansichten vertritt: FDP-Vorsitzender Christian Lindner.

Einen Tag vor der Debatte von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten über weitere Lockerungen für Gesellschaft und Wirtschaft stellt sich Lindner der Augsburger Allgemeinen und ihren Leserinnen und Lesern. Corona-bedingt findet die Veranstaltung nicht wie gewohnt vor Hunderten Gästen im Goldenen Saal in Augsburg statt. Vielmehr können Interessierte das rund 45-minütige Gespräch live im Internet verfolgen. Das Video finden Sie in diesem Artikel sowie auf der Facebook-Seite der Augsburger Allgemeinen. Unsere Live-Veranstaltung beginnt um 19.15 Uhr und dauert rund 45 Minuten.

Hinweis: Sollte das Video bei Ihnen nicht richtig angezeigt werden, können Sie die Veranstaltung alternativ unter diesem Link verfolgen.

Auch zu Corona-Zeiten wollen wir "Augsburger Allgemeine Live" als Format anbieten, bei dem vor allem Sie zu Wort kommen. Sie können vor und während der Sendung Ihre Fragen direkt platzieren. Mailen Sie dafür einfach an live@augsburger-allgemeine.de. Und wenn Sie heute Abend gar keine Zeit haben sollten, können Sie am 9. Mai um 20 Uhr und am 10. Mai um 20.30 Uhr die Aufzeichnung unseres Live-Talks bei a.tv anschauen.

Den nächsten Live-Termin können Sie sich auch gerne schon vormerken – am 26. Mai wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Rede und Antwort stehen. (AZ)

