01.06.2019

Christian Lindner warnt vor zu radikaler Klimapolitik

Christian Lindner hat auf mögliche Folgen einer zu strengen Klimapolitik hingewiesen. Seine Aussagen schlugen Wellen in den sozialen Medien.

FDP-Chef Lindner sorgt mit Aussagen zum Klimaschutz für hitzige Debatten im Netz. In einem aktuellen Interview mit dem Deutschlandfunk kritisierte er die Klimapolitik: Deutschland habe einen radikalen Weg eingeschlagen und könnte dabei zu einem Negativ-Beispiel werden, so seine Sorge.

Seiner Meinung nach könnten einige Klimaschutzmaßnahmen eine "soziale Spaltung", mit sich bringen, wie der Deutschlandfunk berichtet.

FDP-Chef Lindner will eine gemäßigte Klimapolitik

"Meine Sorge ist, dass die gut Betuchten, die sich grüne CO2-Preise leisten können, so weitermachen wie bisher. Die fliegen auch weiter zum Backpacker-Urlaub nach Asien, weil sie sich es leisten können, und die anderen, die nicht so hohes Einkommen haben, das sind dann diejenigen, die auf Auto, auf Urlaub, auf Ernährungsgewohnheiten verzichten müssen und das ist eine neue soziale Spaltung, die wir nicht haben müssen", sagte Lindner in dem Interview. Er plädiert für Klimaschutz mit Maß und wolle beispielsweise in Sachen Heizungen und Gebäudesanierung besser vorankommen.

"Gegenwärtig wird ja abstrakt gesprochen über Klimaschutz, ohne dass wir die Preise benennen, und meine Sorge ist, dass die Zustimmung zu einer radikalen Klimapolitik in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv zurückgehen könnte, wenn wir tatsächlich die Auswirkungen sehen", meinte er. "Deshalb sollten wir im Entwicklungspfad jetzt den richtigen Weg einschlagen."

Lindner kritisiert Empörungswellen im Internet

Zuvor kritisierte Lindner in einem Interview mit der ZeitungWelt, Grünen-Politiker Robert Habeck, weil dieser von einem fleischlosen Deutschland träume. Mit Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt diskutierte er nach dem Interview auf Twitter weiter.

Neben meiner sachlichen Entgegnung fällt auf @ulfposh zurück, dass ihm in einem langen Interview selbst dazu keine Frage einfiel. Hätte ich so gerne beantwortet. Wo ist das alte Feuer? CL https://t.co/YEegZab5zM — Christian Lindner (@c_lindner) 30. Mai 2019

Etliche Tweets, die seine Aussagen thematisieren, beförderten Lindner kurze Zeit unter die Top-Trends auf Twitter. Auch das kritisierte der FDP-Chef: "Ich halte nichts davon, dass so schnell gewechselt wird von Hosianna zu kreuziget ihn, dass jede Formulierung ohne jedes Wohlwollen sofort öffentlich zerrissen wird."

Seine Partei steht allerdings mit großer Mehrheit hinter ihm. Der 40-Jährige bekam bei der Wahl zum Parteitag in Berlin im April 86,6 Prozent der Stimmen (519 von 599 gültigen Stimmen) und lag damit nur wenig unter den 91 Prozent, die er vor zwei Jahren erhalten hatte. (AZ)

