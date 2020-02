Christine Lieberknecht steht nicht mehr für Übergangsregierung bereit

"Grund seien die sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Linke, SPD und Grünen sowie der CDU über den Zeitpunkt von Neuwahlen"

Soll damit die Schuld an Lieberknechts Rückzug tendenziell auf alle Protagonisten verteilt werden?



Der Wahrheit näher kommt diese etwas anders klingende Begründung aus Spiegel online:



"Der "Thüringer Allgemeinen" sagte sie: "Ich bin aus der Debatte raus." Sie habe nur für die "Lösung von Bodo Ramelow" bereitgestanden. Der "Widerspruch mit der CDU, die keine schnellen Neuwahlen will, lässt sich nicht auflösen", so die CDU-Politikerin."

