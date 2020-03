16:47 Uhr

Claudia Roth wirft der FDP "eklatante Haltungslosigkeit" vor

Exklusiv Nach der Wahl in Thüringen hat Grünen-Politikerin Claudia Roth scharfe Kritik am Verhalten der FDP-Abgeordneten geübt. Die FDP übt derweil Kritik an der CSU.

Von Michael Stifter

Grünen-Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat derweil das Verhalten der Thüringer FDP-Abgeordneten, der Ministerpräsidenten-Wahl im Landtag fern zu bleiben scharf als Schaden für die parlamentarische Demokratie kritisiert. „Wer sich in einer derart entscheidenden Situation einer Wahl schlichtweg entzieht, beweist eine eklatante Haltungslosigkeit, die letztlich nur den Demokratieverächtern in die Hände spielt“, sagte die Grünen-Politikerin unserer Redaktion.

Grünen-Politikerin Claudia Roth hofft nach der Wahl in Thüringen auf ruhigeres Gewässer

„Das wochenlange Chaos in Thüringen hat gezeigt: Alle Demokratinnen und Demokraten sind gefordert, wenn es darum geht, die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens zu verteidigen“, betonte die Grünen-Politikerin. „Es ist keine Frage politischer Strömung, in einer parlamentarischen Demokratie nicht mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die diese Demokratie systematisch verächtlich machen, infrage stellen, angreifen. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein.“

Die Wahl von Bodo Ramelow gebe Thüringen die Gelegenheit, in ruhigere Gewässer zu gelangen. „Das ist auch bitter nötig nach dem politischen Dammbruch, den nicht zuletzt FDP und CDU verursacht hatten“, sagte Roth. „Ich beglückwünsche Bodo Ramelow zu seiner Wahl und wünsche allen Beteiligten die nötige Ruhe und Weitsicht, die es in den kommenden Monaten brauchen wird.“

Wahl in Thüringen: FDP-Vize Kubicki gratuliert Ramelow und übt Kritik an der CDU

Der stellvertretende FDP-Chef und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki schickte ebenfalls Glückwünsche an Linke-Politiker Bodo Ramelow - und kritisierte zugleich die Union. „Wir gratulieren Bodo Ramelow zu seiner Wahl als Ministerpräsident“, sagte Kubicki unserer Redaktion. „Gleichwohl müssen wir feststellen, dass er immer noch keine Mehrheit im Thüringer Landtag hat“, betonte der FDP-Politiker zugleich.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki erwartet nach der Thüringen-Wahl weitere Diskussionen. Bild: Patrick Pleul, dpa

Kubicki kritisierte die Rolle der CDU-Fraktion bei der Ministerpräsidentenwahl: „ Die CDU steht sicherlich bundesweit vor schwierigen Diskussionen, denn mit der heutigen Enthaltung weiter Teile der CDU-Fraktion wird Generalsekretär Paul Ziemiaks Forderung, die Linkspartei auf keinen Fall zu tolerieren, konterkariert“, sagte der FDP-Politiker.“

