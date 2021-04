Corona-Beschränkungen: Schaut nicht nur auf die Inzidenz

Der Inzidenzwert ist ein wichtiges Frühwarnsystem in der Pandemie. Aber er ist zu abhängig von anderen Faktoren, als dass er allein aussagekräftig sein kann.

Absolutheiten gibt es in dieser Pandemie nicht. Es gibt nur Instrumente, mit denen man sich bestmöglich zu helfen versucht. Eines davon: der Inzidenzwert. Er hat in der Tat Schwächen – abgeschafft, wie immer wieder gefordert, gehört er trotzdem nicht.

Denn um die Corona-Maßnahmen zu begründen, braucht man eine Basis. Man benötigt Zahlen, an denen man sich entlanghangeln kann. Der Inzidenzwert hilft dabei, das Pandemiegeschehen einzuschätzen. Und – vielleicht der wichtigste Punkt – er ist eine Art Frühwarnsystem: Steigen die Zahlen, kann man sich ausrechnen, wie die Situation zwei Wochen später in den Kliniken aussehen wird und kann dann rechtzeitig gegensteuern. Und darauf kommt es doch am meisten an: zu verhindern, dass das Gesundheitssystem kollabiert und schwer kranke Menschen nicht mehr behandelt werden können.

Fokus auf Inzidenzen: Keine Absolutheiten in der Pandemie

Das Problem mit dem Inzidenzwert ist aber: Er hängt stark vom Testaufkommen ab und ist deshalb nur bedingt aussagekräftig. Deswegen muss man auch auf andere Werte blicken, und zwar vor allem auf die Zahl der noch freien Intensivbetten, auf die Reproduktionszahl und auf die Positivrate der Tests. Absolutheiten gibt es eben nicht in dieser Pandemie.

Lesen Sie auch:

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog.