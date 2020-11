Corona-Beschränkungen zu Weihnachten: Finger weg von Heiligabend!

Im Innersten einer Familie hat der Staat nichts verloren, findet unser Autor. Und an Heilig Abend schon gar nicht.

Nennen wir sie die Müllers. Vater Heinz, 88 Jahre, Mutter Helga, 83 Jahre, zwei Töchter, zwei Schwiegersöhne, fünf erwachsene Enkel. Seit Jahren feiern die Müllers gemeinsam Weihnachten, zusammen sind sie zu elft – und damit einer mehr, als es ein paar übereifrige Ministerpräsidenten jetzt erlauben wollen. Trotzdem müssen die Müllers gemeinsam feiern dürfen.

Es ist eine bizarre Diskussion, die Deutschland gerade führt. Wenn die Bevölkerung nicht mitziehe, hat Markus Söder gesagt, „wird es ein einsames Weihnachten.“ Wie bitte? Entscheidet Herr Söder jetzt, wer wen an den Feiertagen trifft? Ist der Politik inzwischen nicht einmal mehr der Heilige Abend heilig? Wir Deutschen sind ein staatsgläubiges Volk, die meisten von uns haben es gerne, wenn andere die Dinge für sie regeln, also die Politik. Mit Kontaktsperren an Weihnachten aber wäre eine rote Linie überschritten, die kein Politiker überschreiten sollte. Oder, frei nach Friedrich Merz: Es geht den Staat nichts an, wer mit wem Weihnachten feiert.

Im Corona-Staat stirbt die Freiheit scheibchenweise

Ganz abgesehen davon, dass die eigene Wohnung und die Familie unter dem Schutz des Grundgesetzes stehen: Weihnachten ist nicht irgendein Tag und ein Fest in der Familie keine Apres-Ski-Party. Die meisten Menschen sind vernünftig genug, auf sich und auf andere acht zu geben. Dass Söder und seine Kollegen trotzdem die Kontakte innerhalb der Familie begrenzen wollen, spricht jedenfalls Bände. So nötig es sein mag, im Alltag, im Beruf und in der Freizeit Abstand zu halten, so verräterisch ist die Zehn-Personen-Regel auch, die die Länder sich für Weihnachten ausgedacht haben. Vor dem Corona-Staat ist nicht einmal mehr das Innerste einer Familie sicher. In ihm stirbt die Freiheit scheibchenweise.

