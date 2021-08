CSU-Politiker Pilsinger kritisiert Stiko-Entscheidung

Exklusiv Der CSU-Gesundheitspolitiker und Arzt Stephan Pilsinger sagt: "Das Impfen der Kinder und Jugendlichen ist überfällig." Warum der Arzt gegen die Stiko-Empfehlung ist.

Der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger hat die schnellstmögliche Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gegen das Corona-Virus gefordert. „Das Impfen der Kinder und Jugendlichen ist überfällig“, sagte Pilsinger unserer Redaktion. Für die abwartende Haltung der Ständigen Impfkommission (Stiko) bei der Immunisierung von 12- bis 17-Jährigen hat der CSU-Politiker kein Verständnis.

CSU-Politiker Stephan Pilsinger befürwortet Impfung für Kinder und Jugendliche

„Die Schulen müssen in der vierten Welle unbedingt geöffnet bleiben“, meinte Pilsinger. Der Bundestagsabgeordnete ist Arzt. Während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Kinder und Jugendliche impfen lassen will, verweigert die Stiko eine Empfehlung dafür. Das Gremium will erst umfassend prüfen, wie die Impfstoffe in der Altersgruppe wirken. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat für die Impfstoffe von Biontech und Moderna eine Freigabe für die Impfung ab 12 Jahren erteilt.

