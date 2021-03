08:52 Uhr

Corona-Gipfel: Bund und Länder verlängern Lockdown wohl bis 28. März

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten ringen noch um Beschlüsse beim Corona-Gipfel. Zwar soll der Lockdown verlängert werden, doch schon ab Montag sind Lockerungen geplant.

Von Bernhard Junginger

Bund und Länder haben sich beim Corona-Gipfel im Bundeskanzleramt auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März geeinigt. Doch bereits ab dem kommenden Montag soll es Lockerungen geben. Bundesweit dürfen Buchläden, Blumengeschäfte und Gartencenter sowie Fahrschulen wieder öffnen. Diskutiert wurde über Termin-Einkaufsangebote in weiteren Bereichen des Handels. Das sickerte am Abend aus Teilnehmerkreisen durch, die Sitzung dauerte weiter an.

Massive Kritik gab es den Informationen zufolge an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Denn inzwischen ist klar, dass Corona-Schnelltests womöglich erst weit später flächendeckend verfügbar sind, als von ihm angekündigt. Spahn hatte Massen-Schnelltests bereits für Anfang März versprochen, tatsächlich können sie wohl vor April nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt werden. Viele Lockerungsszenarien aus den Beschlussvorlagen waren an massenhafte Schnelltests. Wenn diese nicht ausreichend zur Verfügung stünden, könne auch nicht entsprechend gelockert werden, soll Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gesagt haben.

Corona-Gipfel: Ab welcher Inzidenz wird gelockert?

Umstritten war in der Runde auch, ab welchen Corona-Zahlen welche Lockerungen greifen sollen. War in einem ersten Beschlusspapier von einem Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche als Schwelle die Rede wurde später ein Wert von 100 genannt. Derzeit pendelt der Wert um die 60. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von mutierten Virus-Varianten warnen viele vor zu schnellen Lockerungen. Auf der anderen Seite drängen Wirtschafts- und Handelsverbände auf rasche und klare Öffnungsperspektiven. Auch Bundesländer, in denen der Tourismus eine wichtige Rolle spielt, drängen auf Öffnung.

Zuvor hatte sich die Runde bereits darauf geeinigt, dass auch die rund 60.000 Hausarztpraxen in die Impfstrategie mit einbezogen werden. Ab April werde so viel Impfstoff vorhanden sein, dass er auch für die Verteilung in der Fläche zur Verfügung stehe. Dann könnte auch die bisher starre Impfreihenfolge aufgeweicht werden. Ärzte könnten dann selbst entscheiden, welche ihrer Patienten den Impfstoff am dringendsten benötigen.

Trotz Corona-Lockerungen: Keine Familienbesuche zu Ostern?

Bisher als Voraussetzung für Lockerungen diskutierte Werte traten zunehmend in den Hintergrund. In einem Beschlusspapier aus dem Kanzleramt vom Morgen, das unserer Redaktion vorliegt, wurden auch Lockerungen für Regionen erwogen, in denen lediglich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird.

Bereits ab dem kommenden Montag wären den Beschlusspapieren wieder Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich – allerdings begrenzt auf fünf Personen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Im Moment sind Zusammenkünfte lediglich im Kreis des eigenen Haushalts mit einer weiteren Person erlaubt, Kinder mit eingerechnet. Eine mögliche Lockerung der Kontaktregeln über Ostern war dagegen im neuen Papier nicht mehr enthalten. Ein Passus, der Verwandtenbesuche an den Osterfeiertagen ermöglicht hätte, war in einer Fassung vom Vortag noch enthalten gewesen.

