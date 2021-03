vor 18 Min.

Corona-Gipfel unterbrochen: Streit um Urlaub an Ostern eskaliert

Die Verlängerung des Lockdowns bis 18. April gilt als sehr wahrscheinlich. Ein offizieller Beschluss steht noch aus - aktuell sind die Beratungen unterbrochen.

Von Christian Grimm

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer sind bei ihrer Videokonferenz über den Corona-Kurs heftig aneinandergeraten. Die Sitzung musste wegen großer Differenzen mehrere Stunden unterbrochen werden. Grund für den Krach war der Streit über den Osterurlaub. Die Nordländer wollen auch in Deutschland Urlaub in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen erlauben. Ihr Argument: Wenn Reisen nach Mallorca gestattet sind, muss auch Urlaub in der Heimat möglich sein. Merkel hält Verreisen angesichts der dritten Corona-Welle hingegen für leichtsinnig. Unterstützung erhält sie dabei von Bayern Ministerpräsidenten Markus Söder ( CSU).

Lockdown soll bis 18. April verlängert werden - Streit um Osterurlaub

Einig sind sich Bund und Länder offenbar darin, die Corona-Politik mit ihren tiefen Eingriffen in das Leben aller fortzusetzen. Bis zum 18. April soll der Lockdown angesichts rasch zunehmender Neuansteckungen verlängert werden, wenn Merkel und die Länderchefs auf den letzten Metern nicht noch ein anderes Datum wählen.

Ostern wird wegen der Pandemie wohl auch dieses Jahr nicht in der größeren Familie und mit Freunden gefeiert werden dürfen. Darauf hat sich die Runde nach übereinstimmenden Medienberichten verständigt. Zunächst fand sich in einer Beschlussvorlage über den künftigen Corona-Kurs für Ostern eine Ausnahme bei den strengen Kontaktbeschränkungen. Zwischen dem 2. und 5. April sollten Treffen mit vier Verwandten erlaubt sein, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. Vergangenes Jahr durfte Ostern nur in der Kernfamilie gefeiert werden.

Mit der Positionierung gegen Osterlockerungen gehen die Regierungschefs ein Risiko ein. Bei der gegenwärtigen Corona-Müdigkeit der Bevölkerung hätte man es als politisches Signal deuten können, die wachsende Unzufriedenheit besänftigen zu wollen.

Denn die Menschen müssen sich darauf einstellen, dass ihnen die kleinen Freiheiten schon nach kurzer Zeit wieder gestrichen werden. Die erst Anfang März beschlossenen Erleichterungen sollen wieder zurückgenommen werden, wenn in einer Region der Sieben-Tage-Inzidenzwert die Schwelle von 100 überschreitet. Dann müssen Geschäfte wieder schließen und erlaubt sind erneut nur Treffen mit einer Person, die nicht zum eigenen Hausstand zählt. „Angesichts der exponentiell steigenden Infektionsdynamik muss die im letzten Beschluss vereinbarte Notbremse konsequent umgesetzt werden“, hieß es im Entwurf zum Corona-Beschluss. Welche Geschäfte neben Lebensmittelhändlern und Drogerien weiter öffnen dürfen, ging aus dem Papier nicht hervor. Auch zu den Friseuren fand sich in der Fassung kein Wort.

Der Entwurf zu den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz enthält eine Passage, die wegen des exponentiellen Wachstums weitere Verschärfungen ("zusätzliche Maßnahmen") für Landkreise mit einer Inzidenz über 100 vorsieht. Der komplette Passus steht aber in eckigen Klammern, was bedeutet, dass darüber verhandelt werden muss, weil er besonders strittig ist. Unter anderem ist die Rede von einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung bis 5 Uhr, "sofern dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen". Die Anfangsuhrzeit ist hier offen gelassen.

Corona-Gipfel am 22. März: Knackpunkte bei Tourismus, Schulen und Kindergärten

Strittig ist auch das Thema Schule und Kindergärten. Zuletzt steckten sich vermehrt Kinder und Jugendliche mit dem Erreger an. In Bayern schließen Kindergärten und Schulen, wenn in einer Region der 100er-Warnwert überschritten ist. Die Erfahrungen aus der zweiten Welle lehren, dass es mehrere Wochen dauert, um den Erreger wieder in den Griff zu bekommen. In der Beschlussvorlage ist vorgesehen, dass Schulen und Kindergärten bei einer Inzidez über 100 schließen sollen, wenn ein zweimaliger Corona-Test pro Woche für Erziehungs- und Lehrkräfte sowie alle Schüler oder betreuten Kinder nicht sichergestellt ist. Bei einer Inzidenz über 200 sollen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen demnach unabhängig von den Corona-Testmöglichkeiten schließen.

Die Grünen betonen derweil den hohen Stellenwert des Rechts auf Bildung. Daher und auch wegen der Belastung von Familien sei es wichtig, Schulen und Kitas so lange wie möglich offen zu halten, sagt die bildungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen, Margit Stumpp, unserer Redaktion. Dafür sollten unter anderem Lernräume außerhalb von Schulen und zusätzliche Pädagogen finanziert werden, um Abstände einzuhalten. Stumpp sagt aber auch: "Sollten die Infektionszahlen vor Ort massiv steigen, sind Schließungen unvermeidbar."

In Nordrhein-Westfalen lehnt Ministerpräsident Armin Laschet Schulschließungen ab und will sie so lange wie möglich vermeiden. "Wenn wir öffnen, als erstes bei den Schulen und wenn wir schließen, als letztes bei den Schulen", erklärte Laschet. (mit dpa)

