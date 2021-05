Reisefreiheit für Geimpfte? Wie der Europäische Impfpass funktionieren soll

Ist der Sommer gerettet? In der EU wird über einen Immunitätsnachweis verhandelt. Mit dem grünen Zertifikat in der Tasche könnte es bald neue Freiheiten geben.

Es ist der Traum vieler EU-Bürger für diesen Sommer: Bei der Einreise nach Mallorca, Griechenland oder Schweden reicht es, das Handy kurz an ein Scan-Gerät zu halten. Die Anzeige springt auf Grün und der unbeschwerte Urlaub kann dank des „grünen Zertifikates“ der Gemeinschaft beginnen. Doch so einfach wird das nicht.

Eine Einigung der EU-Unterhändler zum grünen Zertifikat ist zunächst gescheitert

In der vergangenen Nacht wollten die Unterhändler von Europäischer Kommission, EU-Parlament und Mitgliedstaaten die Weichen für den Freibrief stellen, den Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete erhalten sollen. Doch schon im Vorfeld zeichnete sich ab: Da droht offenbar wieder mal ein europäischer Flickenteppich.

Zwar meldeten Sprecher der Brüsseler Behörde sowie ein Vertreter des Unternehmens T-Systems, das zusammen mit SAP das Datennetz aufbaut, Vollzug. „Die technischen Voraussetzungen stehen, alle Tests waren positiv und auch Deutschland hat alle Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen “, hieß es am Donnerstag. Doch genau genommen gibt es keine europäischen Zertifikate, sondern lediglich ein Netz an Verbindungen zwischen den Mitgliedstaaten und einem zentralen Rechenzentrum.

Dort werden die von den Ländern erlassenen Kriterien für eine Einreise-Erlaubnis oder -verweigerung hinterlegt. Die Bedingungen formulieren nämlich die Mitgliedstaaten – und das entpuppt sich gerade als ausgesprochen schwierig. Im sogenannten Trilog-Verfahren der drei EU-Institutionen drängten die Vertreter der Regierungen jedenfalls auf eine Übergangsfrist. Deutschland wolle bis zu sechs Wochen Zeit bekommen, um die App voll in Betrieb zu nehmen, sagte ein Teilnehmer der Verhandlungen. Bei einem Start des Projektes Ende Juni würde das bedeuten, dass die entsprechenden Zertifikate erst Mitte August verfügbar sein werden. Völlig unklar ist auch noch, welche Freiheiten durch das Zertifikat zurückkehren.

Dias EU-Parlament will die Reisefreiheit wieder voll herstellen

Die EU-Parlamentarier drängen darauf, dass zumindest die Reisefreiheit wieder voll hergestellt werden soll. Einige Mitgliedstaaten blockierten das bis gestern, weil sie sich Hintertüren offenhalten wollten, um bei erneut steigenden Inzidenzzahlen und neuen Mutanten schnell reagieren zu können. Ob das Zertifikat, das aus einem QR-Code auf mobilen Geräten oder ausgedruckt vorgelegt werden kann, dann auch zum Theaterbesuch oder beim Dinner in einem Restaurant nutzbar ist? Gut möglich, hieß es in Brüssel, dass die Mitgliedstaaten dies unterschiedlich regeln.

Zerstritten waren die Regierungsvertreter und die Unterhändler der EU auch über die Forderung der europäischen Parlamentarier, PCR-Tests künftig kostenlos zu ermöglichen. Zu groß, hieß es aus den Reihen der Regierungsemissäre, sei das Risiko, dass Impfgegner sich dauerhaft von Beschränkungen freitesten lassen und die Gemeinschaft müsse dafür zahlen. Bis zum Beginn der letzten Verhandlungsrunde am gestrigen Donnerstag gab es nicht einmal Einigung darüber, ob Menschen unmittelbar nach der zweiten Impfung als „sicher“ eingestuft werden oder erst nach zwei (drei?) Wochen. Es bleibt wohl dabei: Wer reisen will, weil er reisen darf, muss sich vorher gründlich über die Regelungen in seiner Zielregion informieren.

In Deutschland wird der Immunitätsstatus in der Corona-Warn-App vermerkt

Für die Bundesbürger steht allerdings bereits fest, dass das Zertifikat über ihren vollständigen Impfschutz, eine überstandene Covid-19-Infektion oder einen negativen PCR-Test künftig in der Corona-Warn-App angezeigt wird. Der Probebetrieb sei „sehr positiv“ und sicher verlaufen, hieß es am Donnerstag in Brüssel. Was nun noch fehle, seien die politischen und medizinischen Vorgaben, die das Bundesgesundheitsministerium vorlegen müsse, ehe sie für die Ausgabe des QR-Codes hinterlegt werden können. Erst danach sei es möglich, das entsprechende Update zu verteilen und den QR-Code von den Impfzentren sowie den Ärzten ausgeben zu lassen. Wie diejenigen, die bis dahin zwei Impfungen haben oder eine der anderen beiden Voraussetzungen erfüllen, an ihr Zertifikat kommen, steht allerdings noch nicht fest.

Zu diesem Thema gibt es auch einen Kommentar: Der Europäische Impfpass scheitert an der Politik, nicht an der Technik

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.