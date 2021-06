Schnellere Zweitimpfung: Alles nur Hüh und Hott?

Die Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung sollen verkürzt werden. Die Strategie hinter den Corona-Maßnahmen verändert sich stets - wegen der Dynamik des Virus.

Erst wollte man möglichst viele Menschen erstimpfen, dann wieder möglichst rasch Zweitimpfungen vornehmen, plötzlich galten wieder möglichst lange Abstände zur Zweitimpfung – und jetzt wird wieder eine Verkürzung dieser Abstände debattiert. Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass seit Beginn der Pandemie ein Hüh und Hott zur Strategie geworden ist. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht.

Politische Führung besticht seit jeher unter anderem dann, wenn sie verlässlich ist. Gut nachvollziehbar und konsequent. Ähnlich wie in der Erziehung oder auch im Geschäftsleben. Man trifft eine Entscheidung, gibt eine klare Linie vor – und die gilt dann auch. Zumindest in aller Regel. Nun ist es aber so, dass sich das Infektionsgeschehen nicht nach unseren Erwartungen richtet. Der Kampf gegen eine Pandemie ist kein Geschäft, das man mit einem Handschlag besiegelt, der dann zu gelten hat. Die Delta-Variante erfordert nun offenbar mal wieder ein Umdenken – und rasche Zweitimpfungen. Entscheidungsträger in Politik und Wissenschaft müssen die Impfstrategie derzeit jeden Tag neu bewerten. Und keiner sollte meinen, dass sich das so rasch wieder ändern wird. Das ist kein Hüh und Hott. Sondern gebotene Flexibilität.

