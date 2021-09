So steht es um die Impfkampagne in Deutschland

Unsere Grafiken zeigen, wie viele Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft wurden und wie weit die Kampagne in den Bundesländern vorangeschritten ist.

Seit Ende Dezember wird in der EU und damit auch in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Nach der Euphorie am Anfang gab es Kritik an der (fehlenden) Geschwindigkeit, mit der es hierzulande beim Impfen voranging. Seit April hat die Impfkampagne in Deutschland dann deutlich an Fahrt aufgenommen, später allerdings wieder an Schwung nachgelasssen. Wir geben einen Überblick über den bisherigen Impffortschritt.

So viele Menschen werden jeden Tag gegen Corona geimpft

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht Zahlen darüber, wie viele Impfungen bisher pro Tag verabreicht wurden. Ab Mitte Januar erhielten die ersten Menschen ihre zweite Dosis. Inzwischen werden auch Drittimpfungen verabreicht, da die Immunisierung besonders bei Risikogruppen nach einiger Zeit schwächer wird.

Zum Impfstart war in Deutschland erst ein Impfstoff zugelassen, das Vakzin von Biontech und Pfizer. Anfang Januar folgte die Zulassung des Impfstoffes von Moderna, am 29. Januar dann die des Vakzins von Astra­Zene­ca. Am 11. März wurde dann der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen, für den es aber zuerst noch keine Lieferungen gab - eingesetzt wird der Impfstoff seit Ende April. Der mit Abstand größte Teil der bisher Geimpften in Deutschland hat den Impfstoff von Biontech und Pfizer erhalten. Wie viele Dosen welcher Impfstoffe bisher verwendet wurden, zeigt diese Grafik.

Es gab Kritik an der Impfgeschwindigkeit in Deutschland, denn in anderen Ländern war ein deutlich höherer Anteil der Bevölkerung früher immunisiert. Im Frühjahr hat das Impftempo in Deutschland aber an Fahrt aufgenommen. Seit April ist deutlich mehr Impfstoff verfügbar, daher impfen auch die Hausärzte in ihren Praxen - zuvor wurden Impfungen nur in den extra eingerichteten Impfzentren verabreicht. Als dritte Säule der Impfkampagne kamen dann Impfungen bei Betriebärzten hinzu - im Mai noch in einzelnen Pilotprojekten, ab Juni flächendeckend.

Inzwischen konnte jedem Impfwilligen ein Angebot gemacht werden, wie die Bundesregierung betont. Denn die Impfstoffmenge wurde immer weiter gesteigert. Bis Ende des Jahres sollen die vier Hersteller Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson mehr als 300 Millionen Dosen ihrer Impfstoffe liefern. Unsere Grafik zeigt, wie viel Impfstoffdosen die einzelnen Hersteller pro Quartal geliefert haben beziehungsweise liefern sollen.

Ein Langes Hin und Her gab es um den Impfstoff von AstraZeneca. Der war zuerst nur für Menschen unter 65 zugelassen worden, weil in den Zulassungsstudien zu wenige ältere Probanden waren. Später wurde der Wirkstoff dank neuer Forschungsdaten für alle Altersgruppen zugelassen. Am 15. März teilte das Bundesgesundheitsministerium dann mit, dass die Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca vorsorglich ausgesetzt werden. Der Hintergrund war, dass in zu diesem Zeitpunkt sieben bekannten Fälle eine speziellen Thrombose relativ kurz nach einer Impfung aufgetreten ist.

Die europäische Arzneimittelkommission EMA betonte, der Impfstoff sei sicher, und empfahl, ihn weiter zu verwenden. Seit Freitag, 19. März, wird er auch in Deutschland wieder verwendet. Kurz darauf kam allerdings die nächste Wendung: Seit April wird der Impfstoff in der Regel nur noch über 60-Jährigen verabreicht, da die seltenen Nebenwirkungen vor allem bei Jüngeren auftraten.

Corona-Impfstoff: Für den vollen Impfschutz sind meist zwei Impfdosen nötig

Der Impfstoff von Johnson & Johnson hat einen entscheidenden Vorteil: Von diesem Wirkstoff reicht eine Dosis für den vollen Impfschutz. Insgesamt ist die Zahl der Impfungen nämlich nicht gleichzusetzen mit der Zahl der geimpften Personen, denn für den vollen Impfschutz ist bei allen anderen Impfstoffen einige Zeit nach der ersten eine zweite Impfdose nötig. Genese gelten aber schon nach einer Impfung (sechs Monate nach ihrer Infektion) als vollständig geimpft.

Die Impfungen schreiten nicht überall in Deutschland gleich schnell voran. Unsere Karte zeigt, wie viele Menschen in den einzelnen Bundesländern laut RKI bisher geimpft wurden.

Impfdaten des RKI: Wie kommen die Zahlen zustande?

Das RKI erklärt auf seiner Internetseite, dass autorisiertes Personal der Impfzentren sowie Impfteams die Daten eintragen. Diese werden täglich an die Bundesdruckerei übermittelt - dort werden sie im Auftrag des RKI zwischengespeichert. Das RKI ruft die Daten dann ab und veröffentlicht sie an jedem Werktag auf seiner Website. Daten zu den Impfstoffen veröffentlicht das Bundesgesundheitsministerium in seinem Impfdashboard.

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

