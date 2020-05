13:04 Uhr

Corona-Konferenz: Läden dürfen öffnen, Kontaktbeschränkungen bis Juni

Zweieinhalb Wochen nach den ersten Lockerungen in der Corona-Krise hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten über weitere erhebliche Erleichterungen beraten.

Bundeskanzlerin Merkel diskutiert heute mit den Ministerpräsidenten über Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise. Erste Details sind durchgesickert.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten heute darüber, wie es mit den Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus weitergehen soll. Noch hat sich die Kanzlerin nicht öffentlich geäußert. Einige der Details der Beratungen sind jedoch schon an die Öffentlichkeit gedrungen.

So sollen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum grundsätzlich bis zum 5. Juni verlängert werden. Künftig sollen sich jedoch auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten einigten sich demnach außerdem darauf, dass alle Geschäfte in Deutschland unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Auch der wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel soll wieder erlaubt werden. Die Freizeitsportler müssten sich aber an bestimmte Auflagen halten.

Die weitreichenden Beschränkungen für das Alltagsleben waren am 22. März von Bund und Ländern beschlossen worden. Konkret gilt seitdem als bundesweite Leitlinie, dass man sich in der Öffentlichkeit nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten soll. Diese Vorgabe war zuletzt Ende April verlängert worden.

Kontaktbeschränkungen werden bis 5. Juni verlängert

Angesichts der niedrigen Infektionszahlen soll der Aufenthalt im öffentlichen Raum nun nicht nur allein mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes oder einer weiteren Person, sondern auch mit den Personen eines weiteren Hausstandes gestattet sein, wie es hieß. Dies soll durch eine Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen ergänzt werden. Generell gilt auch die Vorgabe, mindestens einen Abstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen zu halten. Einzelne Länder hatten bereits Lockerungen der Kontaktbeschränkungen beschlossen.

Bund und Länder hatten über die Zukunft der Kontaktbeschränkungen intensiv gerungen. Merkel hatte dabei das Vorgehen aus dem Saarland bevorzugt, wonach sich zwei Hausstände treffen können. Dies sei ein guter Vorschlag, wurde die Kanzlerin von Teilnehmern der Sitzung am Mittwochnachmittag zitiert. Im Saarland geht die Regelung auf ein Gerichtsurteil zurück, wonach sich Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen.

Der Vorschlag wurde dem Vernehmen nach auch von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) und Bayerns Regierungschef Markus Söder ( CSU) unterstützt. Er könne gut damit leben, weil es der Lebenswirklichkeit der Menschen entspreche, sagte Söder nach Teilnehmerangaben.

Einzig Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) soll sich ablehnend geäußert haben. In seinem Bundesland dürfen sich seit Montag bis zu fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen.

Bundesländer bekommen weitgehende Verantwortung für Lockerungen

Darüber hinaus wurde aus den Beratungen bekannt, dass die Bundesländer in der Corona-Krise weitgehende Verantwortung für die Lockerung von Beschränkungen bekommen - sie sollen aber auch eventuell wieder nötige Verschärfungen garantieren. Die Länder sollen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird.

Darauf verständigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten bei Beratungen am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Corona-Konferenz: Heftige Diskussionen über sogenannte Obergrenze

In der Schalte hatte es demnach heftige Diskussionen über diesen Punkt gegeben, weil vor allem die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen diese Obergrenze nicht akzeptieren wollten. Am Ende habe sich aber Kanzlerin Merkel mit ihrem Vorschlag durchgesetzt, hieß es.

Gerade bei weitreichenden Öffnungen steige wieder die Gefahr einer dynamischen Entwicklung, die schon zu Beginn der Pandemie häufig von lokalen Ereignissen ausging und dann weiterverbreitet wurde, hieß es. Deshalb müsse ab einer gewissen Relevanz auf eine regionale Dynamik mit hohen Neuinfektionszahlen und einem schnellem Anstieg der Infektionsrate sofort vor Ort mit Beschränkungen reagiert werden.

Mobilitäts-Beschränkungen für besonders betroffene Gebiete möglich

Bei einem klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, etwa in einer Einrichtung, könne ein Beschränkungskonzept auch nur die Einrichtung umfassen. Bei einem weiter verteilten regionalen Ausbruch und unklaren Infektionsketten müssten aber auch inzwischen aufgehobene allgemeine Beschränkungen regional wieder eingeführt werden. Solche Maßnahmen müssten gelten, bis der Richtwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern mindestens sieben Tage unterschritten werde.

Darüber hinaus könnten auch Mobilitäts-Beschränkungen in besonders betroffenen Gebiete hinein und aus ihnen heraus geboten sein - spätestens dann, wenn die Zahl weiter steige und es keine Gewissheit gebe, dass Infektionsketten umfassend unterbrochen werden konnten.

Länderchefs verkündeten schon vor wenigen Tagen Lockerungen

Einige Länderchefs waren bereits in den vergangenen Tagen mit Lockerungen vorgeprescht. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder informierte am Dienstag über den "Bayernplan", auf den sich das bayerische Kabinett geeinigt hatte. Nach wochenlangen coronabedingten Schließungen, Einschränkungen und Beschränkungen, sollen die Maßnahmen nun schrittweise gelockert werden. Schon ab dem 6. Mai gilt demnach keine Ausgangsbeschränkung mehr in Bayern, sondern nur noch eine Kontaktbeschränkung. Es bleibt jedoch bei 1,5 Metern Mindestabstand und dem Distanzgebot, außerdem soll es grundsätzlich nur eine Kontaktperson außerhalb des eigenen Haushalts geben. Ausgenommen sind nun aber Kinder, Geschwister, Eltern und Großeltern. Sie zu treffen, ist zu Hause und im öffentlichen Raum erlaubt.

Kabinett beschließt Änderungen bei Mehrwertsteuer für Gastronomen

Zuvor hatte das Bundeskabinett bereits beschlossen, dass Restaurants und Cafés wegen der Corona-Krise vorübergehend weniger Steuern zahlen sollen. Die Mehrwertsteuer auf Speisen wird für ein Jahr von 19 auf sieben Prozent reduziert. Die Regelung soll ab dem 1. Juli an für ein Jahr gelten und betrifft nur Speisen, keine Getränke. Bundestag und Bundesrat müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

Zugleich beschloss das Kabinett, dass Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld großteils steuerfrei gestellt werden. Das Finanzministerium geht davon aus, dass durch die Maßnahmen in diesem und kommendem Jahr rund 2,7 Milliarden Euro weniger Steuern eingenommen werden.(dpa/AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen