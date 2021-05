Einige wollen keine Impfung: Wie geht die Politik damit um?

Ich bin kein Impfgegner und kein Impfverweigerer, aber was im Moment gemacht wird, nur dass schnell schnell alle einen Pieks bekommen, ist nicht gerade vertrauenerweckend, z. B. wenn man bei der zweiten Impfung ein anderes Präparat bekommt als bei der ersten, wenn der Zeitraum zwischen den Impfungen gestreckt werden soll, um möglichst viele Erstgeimpfte für die Statistik zu haben, Unzuverlässigkeiten bei der Dosierung, weil ja alles schnell gehen muss, ein in Misskredit gekommener Impfstoff, der nun beinahe versteigert und verschleudert wird, um ihn an den Mann zu kriegen usw. Da kann einem schon mulmig werden, wenn man erst mal einen der begehrten Termine ergattert hat. Und indem man für Geimpfte einiges lockert, versucht man sich Vertrauen zu erkaufen. Das ist schäbig.

Antworten Melden Permalink