Corona-Krise: Hilfe ist wichtig – aber mit Augenmaß

Die Corona-Krise erfordert sowohl Rettungspakete als auch unpopuläre Wirtschaftspolitik. Sobald sich die Lage beruhigt, gilt es, sorgfältig hinzuschauen.

"All Hands on Deck" ist ein angelsächsischer Begriff aus der Schifffahrt. Er besagt, dass gerade in Zeiten größter (See)-Not jede helfende Hand gebraucht wird – ohne groß zu fragen, ob wirklich jede Hand weiß, was die andere so tut. Der Grundsatz gilt auch an Land und selbst in der Corona-Krise, durch die wie in einer Sturzflut unsere Gewissheiten weggespült wurden. Aber so wie auf See nach dem Sturm der Reparaturbedarf genau inspiziert werden muss, gibt es auch in der Corona-Krise verschiedene Phasen.

Es ist richtig, im Auge des Orkans alle Rettungsmittel zu mobilisieren, um den wirtschaftlichen Untergang zu vermeiden. Aber ebenso wichtig ist, sorgfältig hinzuschauen, sobald die Lage sich etwas beruhigt: Wie viel staatliche Unterstützung ist wirklich sinnvoll, was für eine Rolle soll der Staat (wie lange?) in der Wirtschaft spielen? Welche Branche braucht Hilfe und welche will nur die Gunst der Stunde nutzen? Es ist wie mit dem Corona-Abriegeln, das einfacher war als das langsame Hochfahren. Auch Rettungspakete fallen leichter als umsichtige, manchmal unpopuläre Wirtschaftspolitik. Wir brauchen aber beides.

