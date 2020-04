vor 16 Min.

Corona-Krise: Klamme Studenten sollen zinsfreie Notkredite erhalten

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek will Studenten, die in der Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten, mit einem zinslosen Darlehen helfen.

Der Bund will klammen Studenten in der Corona-Krise mit zinslosen KfW-Darlehen unter die Arme greifen. Auch die Studentenwerke sollen mehr Geld bekommen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) will Studenten mit Notkrediten durch die Corona-Krise helfen. Das kündigte die Ministerin am Donnerstag in Berlin an.

Bildungsministerin Karliczek kündigt zinsfreie KfW-Darlehen an

Ab dem 8. Mai können Studentinnen und Studenten bei der staatlichen Förderbank KfW ein zunächst zinsloses Darlehen von bis zu 650 Euro im Monat beantragen. Sowohl laufende KfW-Studienkredite als auch neue Anträge sollen für inländische Studierende bis Ende März kommenden Jahres zinslos bleiben. Ausländische Studentinnen und Studenten können den Kredit ab Juli erhalten.

Der Antrag soll unbürokratisch über ein Online-Formular möglich sein, wie das Ministerium verspricht. Wie bei KfW-Studienkrediten üblich, muss man erst nach einer Karenzphase von 18 bis 23 Monaten mit der Rückzahlung beginnen. Karliczek geht von einem Darlehensvolumen von bis zu einer Milliarde Euro aus.

Studentenwerke wollen Studenten in Notlage mit Zuschuss helfen

Wer in einer besonders akuten Notlage ist und keine andere Hilfe etwa von den Eltern bekommt, kann bei seinem örtlichen Studentenwerk einen Zuschuss beantragen, der nicht zurückgezahlt werden muss. Der Bund will dafür den Nothilfefonds des Deutschen Studentenwerks mit 100 Millionen Euro aufstocken. (dpa)

