vor 56 Min.

Corona-Krise und unsere Zukunft: Markus Söder im Gespräch

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stellte sich den Fragen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und unseren Lesern schon einmal im Juni. Am 16. Dezember ist er erneut zu Gast.

Bei "Augsburger Allgemeine Live" stellt sich Markus Söder den Fragen von Gregor Peter Schmitz und unseren Lesern. Hier sehen Sie das ganze Gespräch.

Wie groß unsere Angst vor dieser zweiten Corona-Welle sein muss oder in welchem Ausmaß uns nach der gesundheitlichen Krise eine wirtschaftliche droht – über diese und viele weitere Fragen werden wir in der nächsten Ausgabe von "Augsburger Allgemeine Live" mit dem Mann diskutieren, der zu dem vielleicht prägendsten Gesicht dieser Krise geworden ist: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Ministerpräsident Markus Söder am 16. Dezember bei "Augsburger Allgemeine Live"

Auch unser beliebtes Format "Augsburger Allgemeine Live", zu dem sogar schon Kanzlerin Angela Merkel als Gast kam, muss derzeit als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch es geht trotzdem weiter, per Videoschalte. Am Mittwoch, 16. Dezember, stellt sich Markus Söder Ihren und unseren Fragen. Das Video finden Sie am Mittwoch unter augsburger-allgemeine.de/soederlive oder als Facebook-Live-Video unter https://www.facebook.com/AugsburgerAllgemeine/live_videos/





Im Juni war Ministerpräsident Markus Söder schon einmal zu Gast beim "Augsburger Allgemeine Live". An dieser Stelle können Sie sich die ganze Veranstaltung von damals noch einmal im Video ansehen:

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beantwortet beim Augsburger Allgemeine Live unter anderem Fragen über die Corona-Krise.

Alle Folgen des Live-Formats "Augsburger Allgemeine Live" zum Nachlesen, Nachhören und Nachschauen finden Sie hier.

Themen folgen