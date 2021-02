vor 15 Min.

Corona-Lockdown bis 7. März verlängert: Die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens

Bund und Länder haben den Corona-Lockdown verlängert. Ein Friseurbesuch soll schon ab dem 1. März wieder möglich sein. Bei Schulen und Kitas gibt es keine einheitliche Lösung.

Von Bernhard Junginger

Mittwochnachmittag in Berlin: Der Himmel ist strahlend blau, die Luft klirrend kalt und die Schneedecke geschlossen. Im Bundeskanzleramt ringt Angela Merkel ( CDU) per Videoschalte mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer um den weiteren Corona-Kurs: Wie lange soll der Lockdown noch anhalten, lautet die alles bestimmende Frage. Gleichzeitig tummeln sich überall in der Hauptstadt viele Tausend Menschen an den Rodelhängen.

Kinder und Familien rodeln im Volkspark Friedrichshain in Berlin. Bild: Christoph Soeder, dpa (Archivfoto)

Ob am Teufelsberg im Westen, auf der Piste am Freizeitpark Lübars im Norden oder an Hängen in Parks, oft nicht mehr als kleine Buckel, ist durch die schiere Menge der Rodler Abstand halten kaum möglich. Eine Maske trägt fast niemand. Kinder jubeln ausgelassen, wenn der Schlitten abwärts saust, am Pistenrand umarmen Jugendliche Freunde zur Begrüßung. Der Frust von Kontaktbeschränkungen und wochenlanger Isolation in der Wohnung, die Probleme mit dem Heimunterricht scheinen für ein paar Stunden vergessen.

Corona-Lockdown wird bis 7. März verlängert

Doch noch ist die Gefahr durch Corona nicht gebannt, da sind sich Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten einig, als sie um 14 Uhr ihre virtuelle Konferenz beginnen. Weiter infizieren sich täglich zu viele Menschen mit dem Virus, auch die Zahl der Toten nimmt zu langsam ab. Für massive Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen scheint es der Politik zu früh, zumal neue, ansteckendere Varianten des Virus sich ausbreiten. Der Lockdown soll deshalb – im Wesentlichen, so wie er jetzt gilt – noch einige Zeit weiter bestehen. Seit dem 16. Dezember sind große Teile des Einzelhandels, Friseure, Kosmetiksalons sowie viele Schulen und Kitas dicht. Restaurants, Museen, Theater, Kinos, Bäder und Sporteinrichtungen schlossen bereits Anfang November, nachdem sich eine mächtige zweite Corona-Welle aufgebaut hatte. Jetzt werden die Rufe nach Lockerungen immer lauter.

Zunächst kursiert die Information, dass die Maßnahmen erst einmal bis zum 1. März verlängert werden sollen. Dann wird in einer Beschlussvorlage für das Treffen der Termin 14. März genannt. Nur Stunden später ist in einem Arbeitspapier der Ministerpräsidenten vom 7. März die Rede, denn am 14. März stehen ja in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Landtagswahlen an. Nach der Konferenz ist klar: Der Lockdown wird bis zum 7. März verlängert. Hinzu kommt: Bund und Länder sehen die Möglichkeit für weitergehende Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie erst bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Dann sollten der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wieder aufmachen können, wie aus dem Beschlusspapier vom Mittwoch hervorgeht.

Corona-Lockerungen: Friseure dürfen früher öffnen - über Schulen entscheiden die Länder

Eine Ausnahme von den Beschränkungen betrifft die Friseurbetriebe. Das wollten offenbar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Berlins Bürgermeister Michael Müller (beide SPD). Die Salons können am 1. März unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen.

Die Entscheidung, wie es mit Schulen und Kitas weitergeht, liegt nun in der Kultushoheit der Bundesländer. Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte sich zwar dafür ausgesprochen, diese weiter geschlossen zu halten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Doch aus den Ländern kam massiver Protest. Zahlreiche Experten und Politiker warnten vor den schädlichen Folgen für Kinder und Familien, die jede weitere Woche ohne Schule und Betreuung bedeute.

Gesundheitsministerium prüft schnellere Impfung für Lehrer und Kita-Personal

Mehr Sicherheit in Klassenzimmern und Kitas sollen vermehrte Schnelltests bringen. Außerdem wurden die Gesundheitsminister beauftragt zu prüfen, ob Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher früher als bislang vorgesehen geimpft werden können. Merkel habe darauf hingewiesen, dass gerade Erzieher keine Möglichkeit hätten, die notwendigen Abstände einzuhalten, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

So könnte sich für von Lockdown, Homeschooling und Betreuungsnot geplagte Eltern und Kinder endlich Licht am Ende des Tunnels abzeichnen. Während die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten am späten Mittwochnachmittag über dem Öffnungs-Fahrplan brüten, gönnen sich unzählige Berliner Familien auf den Rodelhängen im herrlichen Winterwetter schon mal eine Pause von der tristen Corona-Realität. Die Frage, ob auf irgendeinem Schlitten in der Nähe das Coronavirus mitrodelt, wird offensichtlich von den meisten ausgeblendet.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen