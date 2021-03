vor 51 Min.

Corona-Lockdown bis Ostern? Das sind die Pläne von Merkel und den Ministerpräsidenten

Längerer Lockdown oder Lockerungen? Am Mittwoch wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer darüber beraten. Ein erster Entwurf, wie es weitergehen soll, steht.

Von Bernhard Junginger

Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll bis 28. März, also kurz vor Ostern, bestehen bleiben, in einigen wichtigen Punkten aber gelockert werden. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz ( SPD) sowie die Bundesländer Bayern und Berlin vor dem Covid-Gipfel am Mittwochabend verständigt.

Corona-Gipfel von Bund und Ländern: Ab Montag wieder mehr Kontakte möglich?

Aus der Beschlussvorlage des Kanzleramts für das Treffen Merkels mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, die unserer Redaktion vorliegt, geht hervor, das bald wieder etwas größere Treffen möglich sein sollen.

Ab dem kommenden Montag würden demnach die aktuell geltenden strengen Kontaktbeschränkungen gelockert. Laut dem Papier ist es dann erlaubt, dass sich wieder bis zu fünf Mitglieder zweier Haushalte treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Corona-Lockdown bis Ostern? Was die Regierung über die Feiertage erlauben will

Verwandtenbesuche über Ostern sind nach dem Papier erlaubt. Es wird weiter zu höchstmöglicher Zurückhaltung bei Begegnungen und Reisen gemahnt und empfohlen, sich jeweils durch Schnelltests abzusichern. Die Zahl der Schnelltests soll insgesamt stark ausgeweitet werden.

Bürgern sollen eine bestimmte Anzahl von Schnelltests pro Monat bezahlt werden, auch Arbeitgeber sollen in ihren Betrieben testen. Weitere Lockerungen können die Länder im Zusammenhang mit Teststrategien selbst beschließen, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt.

Mögliche Lockerungen: Diese Geschäfte sollen bundesweit wieder öffnen

Bundesweit einheitlich sollen ab Montag dann auch Blumengeschäfte, Gartenmärkte und Buchhandlungen unter strengen Hygieneauflagen öffnen dürfen. Bislang gibt es dazu einen deutschlandweiten Flickenteppich. Zusätzlich zu den bereits wieder geöffneten Friseursalons sollen ab Montag auch wieder „körpernahe“ Dienstleistungen angeboten werden, etwa von Kosmetiksalons.

Über mögliche weitere Öffnungsschritte, etwa in der Gastronomie, soll dann auf dem nächste Gipfel von Bund und Ländern am 24. März entschieden werden. Verlängert bis Ende April soll die Verordnung werden, nach der Betriebe, wo immer möglich, ihren Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen sollen.

