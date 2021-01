05.01.2021

Corona-Lockdown in Deutschland wird verlängert und verschärft

Der Lockdown in Deutschland wird verlängert. In Hotspots wird zudem ein maximaler Bewegungsradius eingeführt. Das haben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen.

Der bundesweite Corona-Lockdown in Deutschland geht in die Verlängerung. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer am Dienstag in Berlin beschlossen. Demnach bleibt das öffentliche Leben in der Bundesrepublik noch bis mindestens 31. Januar stark eingeschränkt. Das verkündete Kanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz am Dienstagabend.

Lockdown in Deutschland: Corona-Regeln gelten noch länger

Bereits seit 16. Dezember sind viele Geschäfte in Deutschland geschlossen. Es dürfen nur Läden öffnen, die für den täglichen Bedarf notwendig sind. Dazu zählen Super- oder Wochenmärkte, aber auch Apotheken, Banken oder Tankstellen. Gastronomische Betriebe dürfen Speisen und Getränke nur zur Abholung anbieten.

Auch Schulen und Kitas sind bundesweit geschlossen worden. Zudem gelten strenge Kontaktbeschränkungen und nächtliche Ausgangssperren, die je nach Bundesland variieren können.

Welche Corona-Regeln gelten im Lockdown in Deutschland?

Bund und Länder haben sich nun auf weitere Verschärfungen der geltenden Corona-Regeln geeinigt. Das begründen die Politiker auch mit der Gefahr durch die noch ansteckendere Virus-Mutation aus Großbritannien.

Private Treffen sind demnach wie bereits im Frühjahr 2020 nur noch alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet. Bislang sind Treffen mit bis zu fünf Personen aus anderen Haushalten erlaubt.

In Corona-Hotspots wird die Bewegungsfreiheit eingeschränkt

Außerdem wird der Bewegungsradius in Hotspot-Regionen begrenzt. In Regionen, in denen die Inzidenz den Wert von 200 überschreitet, dürfen sich die Menschen nicht ohne triftigen Grund mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Tagesausflüge und Einkaufen sind explizit keine triftigen Gründe. Mit "Wohnort" sei aber nicht die exakte Adresse gemeint, sondern der Ort, also die Gemeinde oder Stadt.

Unsere Karte zeigt, welche Regionen in Bayern momentan über dem entscheidenden Inzidenz-Wert von 200 liegen.

Allerdings warnt das RKI, dass die Gesundheitsämter wegen der zurückliegenden Feiertage weniger Daten übermittelt haben - die echten Werte dürften also höher liegen und könnten daher in den nächsten Tagen auch durch Nachmeldungen ansteigen. (AZ/dpa)

