CSU-Gesundheitspolitiker für bundesweiten Lockdown über Weihnachten

Der Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger fordert einen harten Corona-Lockdown über Weihnachten. Das soll einen Kollaps des Gesundheitssystems verhindern.

Der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger fordert sich angesichts der Verschärfung der Corona-Krise in den deutschen Krankenhäusern einen bundesweiten allgemeinen Lockdown zur Weihnachtszeit. „Um das schlimmste zu verhindern ist ein strenger Weihnachtslockdown für alle Bürger ähnlich wie letztes Jahr in Italien notwendig“, sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete unserer Redaktion. „Wir müssen unbedingt handeln, um zu verhindern, dass es Anfang nächsten Jahres einen völligen Kollaps des Gesundheitssystems wie zum Beispiel in Bergamo mit zehntausenden zusätzlichen Covid-Toten gibt“, warnte Pilsinger, der selbst als Arzt praktiziert.

Der CSU-Politiker verwies auf den anhaltenden Anstieg der Neuinfektionen. „Eine Überlastung des Gesundheitssystems und der Intensivstationen ist bei diesen massiv wachsenden Infektionszahlen nicht mehr vermeidbar“, warnte Pilsinger. Ein strenger Lockdown rund um die Weihnachtsfeiertage und Neujahr sei am praktikabelsten, um die vierte Corona-Welle einzudämmen. „In diesem Ferienzeitraum sind die negativen Auswirkungen eines Lockdown zur Brechung der Welle für die Kinder und die Wirtschaft am geringsten“, sagte der CSU-Abgeordnete.

