Deutschland will flächendeckend die 2G-Regelung einführen

Die Ministerpräsidenten der Länder und Noch-Kanzlerin Merkel versuchen mit der Noch-Nicht-Koalition, das Virus zu stoppen. Doch sie können sich nicht auf eine Linie einigen.

Die Seuche bedroht Deutschland das vierte Mal. Die Mächtigen müssten geschlossen auf die neue Viruswelle reagieren, doch sie finden in der Gefahr keine gemeinsame Antwort. Das ist der Zustand vor dem zweiten Corona-Winter mit einer bislang unerreichten Masse an Infizierten. Die designierte Koalition aus SPD, Grünen und FDP setzte am Donnerstag im Bundestag mit ihrer Mehrheit eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch, das den Bundesländern die schärfsten Waffen im Kampf mit dem Erreger nimmt. Nur Stunden nach dem Beschluss des Parlaments kamen die Regierungschefs dieser Länder in Berlin zu einer Konferenz mit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) zusammen. Die Runde wollte beraten, wie sie den Kollaps der Krankenhäuser verhindern kann.

Weil Merkel nur noch geschäftsführend im Amt ist, blieb ihr die Rolle der drängenden Aufrüttlerin. „Wir laufen voll“, warnte sie und meinte damit die Intensivstationen. Dort liegen mittlerweile wieder rund 3500 Corona-Patienten. Von den 1268 Intensivstationen melden über 600, dass sie nur noch eingeschränkt arbeiten können. So viel waren es noch nie in dieser Pandemie. Bis zum Andruck dieser Ausgabe dauerte die Ministerpräsidentenkonferenz noch an.

Nach Ministerpräsidentenkonferenz: Deutschland will Mega-Impfkampagne starten

Aufgrund der Beschlussvorlage und durchgesickerter Informationen wollen die Länder eine Mega-Impfkampagne starten, um in den Wochen bis Weihnachten über 20 Millionen Auffrischungsimpfungen zu verabreichen. Wie das genau funktionieren soll, blieb offen. Außerdem deutete sich an, dass Ungeimpften in der ganzen Republik das öffentliche Leben weitgehend verschlossen bleiben soll. In einer ganzen Reihe von Bundesländern ist das bereits Realität.

Gradmesser für die Regel werden nach dem Willen der Ministerpräsidenten- und -präsidentinnen die Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten je 100.000 Einwohner sein. Laut der Vorlage tritt bei einer Hospitalisierungsinzidenz von über 3 die 2G-Regel in Kraft. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen dann Kneipen, Kinos, Restaurants und Museen besuchen. Aber einem Wert von über 6 würde die 2G-Plus-Regel greifen. Beim Ausgehen müssten selbst Genesene und Geimpfte eine aktuellen Corona-Test vorzeigen.

Als unumstritten galt vor dem Treffen, dass bundesweit eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und die Pflicht zum Arbeiten von daheim erlassen werden, soweit letzteres möglich ist. Ungeimpfte müssen jeden Tag einen negativen Schnelltest beibringen, wenn sie an der Werkbank oder im Büro ihrem Beruf nachgehen wollen. Ebenfalls deutschlandweit kommen soll 3G in Bussen und Bahnen.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fordert Lockdown

Über der gesamten Ministerpräsidentenkonferenz thronte aber die Frage, ob die Antwort der Politik auf das sich rapide ausbreitende Virus ausreicht. Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) sagt eindeutig „Nein“. Sein Land ist besonders heftig von der Pandemie betroffen. Er will deshalb einen „harten Wellenbrecher“ verhängen, wie er ankündigte. Der CDU-Politiker vermied bewusst das Wort Lockdown, aber es läuft darauf hinaus. Am Freitag soll das Kabinett die genauen Bestimmungen beschließen. Wegen des vom Bundestag geänderten Infektionsschutzgesetzes ist das Herunterfahren von Wirtschaft und Kultur noch bis 15. Dezember möglich.

Im Lager von CDU und CSU hält man es für einen großen Fehler, dass die Ampel-Parteien den Instrumentenkasten der Seuchenpolitik verkleinert haben. Am Freitag könnten die Länder mit einer Regierung unter Beteiligung der Union den Corona-Plan der Ampel im Bundesrat stoppen. Die Ministerpräsidenten von CDU und CSU wollen mehr „Flexibilität“, um notfalls das Land wieder in den Zwangsstillstand versetzen zu können. Mit der Konferenz befasst sich auch der Leitartikel auf der folgenden Seite.