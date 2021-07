Ende der Homeoffice-Pflicht: Viele Deutsche arbeiten weiterhin zu Hause

Plus Die Homeoffice-Pflicht für Unternehmen endet. 90 Prozent der Arbeitnehmer möchten aber weiter zu Hause arbeiten. Die SPD fordert sogar ein Recht auf Homeoffice. Aber ist das gesund?

Die staatlich verordnete Homeoffice-Pflicht ist Ende Juni ausgelaufen. Doch viele Firmen gehen auf Nummer sicher und lassen ihre Beschäftigten weiter von zu Hause aus arbeiten. Was vor eineinhalb Jahren als provisorische Lösung begann, ist für viele Berufstätige längst Alltag geworden – mit Vor- und Nachteilen. Die meisten Unternehmen sind in diesem Punkt heute deutlich flexibler und wagen dauerhaft mehr Homeoffice.