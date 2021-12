FDP-Fraktionsvize Theurer lehnt Einführung einer Impfpflicht weiterhin ab

Exklusiv Bald-Kanzler Olaf Scholz will im Bundestag über eine Impfpflicht abstimmen lassen. Gegenwind kommt vom Koalitionspartner FDP. Theurer sieht andere Baustellen.

Innerhalb der FDP hält der Widerstand gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht an. „Ich bin gegen eine Impfpflicht gegen Covid-19“, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer unserer Redaktion. „Die Impfkampagne stockt aktuell nicht wegen einer mangelnden Impfbereitschaft“, betonte der FDP-Politiker, „Sie stockt wegen der zu geringen Impfstoffbestellung durch den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Spahn und zu wenigen Personen, die den Impfstoff, der da ist, verimpfen dürfen“, fügte Theurer hinzu. „Wir brauchen also mehr Impfstoff und mehr Impfende - etwa durch die Einbeziehung von Apotheken.“

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer warnt vor einem Vertrauensverlust in die Politik

„Eine Impfpflicht könnte frühestens im Frühjahr überhaupt etwas bewirken, in diesem Fall wäre sie jedoch je nach Ausgestaltung entweder mit so hohen Strafen oder gar einem Zwang belegt, dass die Verhältnismäßigkeit und damit die Verfassungsmäßigkeit in Frage gezogen werden müsste“, erklärte Theurer. Mit einem geringen Bußgeldwäre sie möglicherweise weniger wirksam als andere, bereits getroffene Maßnahmen wie 3G am Arbeitsplatz und im ÖPNV, fügte Theurer hinzu. „Dem steht allerdings auch das Risiko eines Vertrauensverlustes in die Politik entgegen“, warnte der FDP-Politiker.

Der stellvertretende FDP-Fraktionschef zeigte sich jedoch offen „Es muss sorgfältig abgewogen werden zwischen dem erheblichen Grundrechtseingriff einerseits und der Schutzpflicht des Staates andererseits“, sagte der FDP-Politiker. „In jedem Fall halte ich die Entscheidung über solch ein sensibles Thema für eine Gewissensfrage“, betonte er.

Unionsfraktionschef Frei bezeichnet Debatte um Impfpflicht als Ablenkungsmanöver

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Thorsten Frei kritisierte die aktuelle Impfpflichtdebatte als Ablenkungsmanöver des Ampel-Bündnisses: „Wenn Olaf Scholz nun eine Impfpflicht in Aussicht stellt, lenkt er davon ab, dass die neue Koalition mit dem Auslaufen der epidemischen Lage und der Reform des Infektionsschutzgesetzes gerade den Ländern in fahrlässiger Weise zahlreiche wirksame Instrumente zur Bekämpfung der vierten Welle aus der Hand geschlagen hat“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion.

Eine Impfpflicht hält Frei für das äußerste Mittel, falls die Impfquote nicht steige. „Wenn wir den Teufelskreis aus immer neuen Corona-Wellen mit drohender Überforderung des Gesundheitssystems brechen wollen, sollten wir auch Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte und als ultima ratio auch eine Impfpflicht nicht aus dem Blick lassen“, sagte der CDU-Politiker. „Ich würde mir wünschen, dass wir eine allgemeine Impfpflicht nicht benötigen“, betonte Frei. „Denn es wäre weitaus besser, wenn die noch Ungeimpften überzeugt werden könnten, dass die Impfung nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch für sie selbst eine immense Verbesserung des Schutzes gegen das Corona-Virus darstellt.“ Eine Frage sei zudem, ob bei einer Impfpflicht Kontrollen überhaupt lückenlos möglich wären. „Allerdings kann ich mir vorstellen, dass schon die Möglichkeit von Kontrollen mit dazu beitragen würde, jedenfalls die nicht strikt gegen eine Impfung eingestellten Menschen zu einer Impfung zu bewegen“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete.

Lesen Sie dazu auch