Corona-Pandemie

vor 47 Min.

Warum sich Walter Kohl über Jens Spahn ärgert

Plus Der Sohn des Altkanzlers wartet bis heute darauf, dass das Gesundheitsministerium die von ihm gelieferten Masken bezahlt. Das kontert: Alle mangelfreien Exemplare wurden honoriert.

Von Angelika Wohlfrom und Margit Hufnagel

Die Corona-Pandemie war für die deutsche Wirtschaft so etwas wie ein Faustschlag mitten in die Magengrube. Die Umsätze brachen ein, internationale Handelswege wurden von einem Tag auf den anderen abgeschnitten, die Unsicherheit, wie es weitergehen würde, machte Planungen nahezu unmöglich. Und doch bot gerade diese Notlage auch Nischen, in denen die Geschäfte geradezu explodierten. Die Beschaffung von Corona-Masken war eine davon: Die anfängliche Not brachte die Ministerien in Bund und Ländern dazu, horrende Preise für FFP2-Masken zu zahlen – Millionensummen gingen über den Tisch. In Bayern führten zweifelhafte Maskendeals gar zu einer politischen Krise, die die Landesregierung bis heute verfolgt. Doch nicht jeder, der hier seine Chance witterte, wurde mit sprudelnden Gewinnen gesegnet: Walter Kohl, Sohn des verstorbenen Altkanzlers, streitet bis heute erbittert mit dem Ministerium von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Sache liegt inzwischen bei Gericht. Kohl äußert sich nun ausführlich.

