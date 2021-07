Dobrindt fordert Abkehr vom Inzidenzwert als alleinentscheidende Größe

Exklusiv Das pandemische Geschehen dürfe nicht mehr nur anhand des Sieben-Tage-Inzidenzwertes beurteilt werden, sagt Alexander Dobrindt. Welche Einordnung er stattdessen fordert.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich dafür ausgesprochen, dass Pandemie-Geschehen ab sofort nicht mehr hauptsächlich an der Sieben-Tage-Inzidenz zu bewerten. „Der Inzidenzwert in seiner singulären Betrachtung hat sich überholt“, sagte Dobrindt unserer Redaktion. Es brauche wegen des Impfschutzes großer Teile der Bevölkerung stattdessen eine Kombination aus Inzidenz, Fortschritt der Impfkampagne und der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. „Eine 100er oder 200er Inzidenz wird jedenfalls nicht mehr automatisch zum Lockdown führen und auch bei Werten darüber ist das nicht zu erwarten“, erklärte der CSU-Politiker.

Um der ins Stocken geratenen Massenimpfung wieder mehr Schwung zu verlieren, forderte er, dass sich auch Kinder impfen lassen sollen. „Wir brauchen zügig eine Zulassung der Impfstoffe für die unter 12-Jährigen.“ Dobrindt rief außerdem die Ständige Impfkommission (Stiko) auf, eine Empfehlung für die Immunisierung der Jugendlichen auszusprechen.

