Jens Spahn will Impfquote mit einer Corona-Impfwoche steigern

Das Impftempo in Deutschland hat nachgelassen. Um die Impfquoten hochzubringen, hat Gesundheitsminister Spahn eine Impfwoche ausgerufen.

Der stockenden Impfkampagne will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der nächsten Woche eine Auffrischung verpassen. In der speziellen Impfwoche sollen Menschen erreicht werden, die sich bisher noch keine Spritze gegen das Coronavirus haben geben lassen. „Die Impfquoten hochzubringen, ist das gemeinsame Ziel“, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. In ganz Deutschland sollen deshalb Impfungen angeboten werden, für die vorab kein Termin vereinbart werden muss, zum Beispiel in Fußgängerzonen, in Einkaufszentren, vor den Kirchen, bei Sportvereinen. „Wir werben an vielen Stellen fürs Impfen, allerdings fehlte es an Gelegenheit, vor allem an der einfachen Gelegenheit“, sagte der CDU-Politiker. Sein Ministerium will die Impfwoche in den sozialen Medien begleiten, um auf die speziellen Angebote aufmerksam zu machen.

Impfkampagne in Deutschland stockt: Spahn ruft Impfwoche aus

Aktuell ist Deutschland weit von den Tagen entfernt, an denen über eine Million Impfdosen verabreicht wurden. Aktuell wird nicht einmal mehr ein Drittel des Wertes erreicht. Mittlerweile sind 51,2 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft, was einer Quote von 61,6 Prozent entspricht. Laut Spahn sind fünf Millionen Impfungen mehr nötig, um die Ausbreitung des Virus im Herbst deutlich zu bremsen.

Dem Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler bereitet der lahmende Fortschritt bei der Immunisierung große Sorgen. „Wenn wir die Impfquote nicht steigern, kann die vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen“, mahnte Wieler bei dem gemeinsamen Auftritt mit Spahn. Ihm zufolge haben Ungeimpfte ein zehnmal größeres Risiko als Geimpfte, nach einer Infektion mit Corona im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Mittlerweile liegen wieder über 1300 Patienten nach einer Ansteckung mit dem Erreger auf den Intensivstationen, knapp 20 Prozent mehr als vor einer Woche. Laut den medizinischen Auswertungen sind 90 Prozent der Corona-Intensivpatienten nicht geimpft.

Corona-Pandemie in Deutschland: So ist die Lage aktuell

Der stete Anstieg der Infektionen mit dem Virus ist unterdessen erstmals seit zwei Monaten zum Halten gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel den zweiten Tag in Folge. Das RKI meldete am Mittwoch den Wert von 82,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Auch die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus entscheidende Reproduktionszahl lässt hoffen.

Der Sieben-Tage-R-Wert liegt seit kurzem wieder unter 1, zuvor stand er viele Wochen teils deutlich darüber. Der Wert gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter rechnerisch ansteckt. Bleibt er für längere Zeit unter 1, wird das Virus zurückgedrängt. Insgesamt zählten die Gesundheitsämter binnen 24 Stunden 13.565 frische Corona-Infektionen.