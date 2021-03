vor 17 Min.

Corona-Regeln im März und April: Diese Maßnahmen gelten aktuell

Über Ostern gelten besonders strenge Corona-Regeln: Lebensmittelläden dürfen am Karsamstag zwar öffnen - am Gründonnerstag aber nicht.

Sie haben bei den Corona-Regeln den Überblick verloren? Hier erklären wir, welche Maßnahmen in Deutschland aktuell gelten.

Für die strengen Corona-Regeln in Deutschland ist kein Ende in Sicht: Beim Gipfel am 22. März hatten Bund und Länder den Lockdown bis zum 18. April verlängert. Damit gelten unter anderem für den Handel, die Gastronomie und für private Treffen Beschränkungen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Corona-Maßnahmen in Deutschland und über die konkrete Umsetzung in Bayern.

Aktuelle Corona-Regeln in Deutschland

Private Treffen und Kontaktbeschränkungen: Grundlegend sind Treffen zwischen zwei Haushalten erlaubt, wenn nicht mehr als fünf Menschen dabei sind. Je nach 7-Tage-Inzidenz ändern sich die Regeln allerdings. Liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Region unter 35, dürfen drei Haushalte mit insgesamt maximal zehn Personen zusammenkommen. Überschreitet die Inzidenz hingegen die Grenze von 100, greift die Notbremse: Dann darf sich ein Haushalt maximal mit einem weiteren Menschen treffen.

Ostern: Es gelten strenge Corona-Regeln über Ostern. Bund und Länder haben die Zeit vom 1. bis zum 5. April als "erweitere Ruhezeit" festgelegt. Gründonnerstag und Karsamstag gelten einmalig als Ruhetage, die laut Angela Merkel mit Sonn- und Feiertagen vergleichbar sein sollen. Am Gründonnerstag dürfen keine Geschäfte öffnen, am Samstag zumindest Lebensmittelläden. Außerdem gilt ein allgemeines Versammlungsverbot.

Maskenpflicht: Die Maskenpflicht in Deutschland gilt weiterhin. In Bus und Bahn und in Geschäften müssen sogenannte OP- oder die besseren FFP2-Masken getragen werden - für Kirchen, Synagogen und Moscheen gilt das ebenfalls. In Bayern sind in öffentlichen Verkehrsmitteln und Läden sogar nur FFP2-Masken oder vergleichbare Standards wie KN95 erlaubt.

Einzelhandel: Neben Lebensmittelgeschäften oder Apotheken sind mittlerweile auch Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte oder Friseure wieder geöffnet. Unter einem Wert von 50 öffnet der Einzelhandel allgemein mit einer Begrenzung von einem Kunden pro zehn oder 20 Quadratmetern Fläche je nach Größe des Geschäfts. Liegt der Wert zwischen 50 und 100, ist Shopping im Einzelhandel nur mit Terminbuchung und einer Begrenzung von einem Kunden pro 40 Quadratmetern möglich. Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander die 100, müssen die Geschäfte schließen.

Gastronomie: Außengastronomie darf in Deutschland bei niedrigen Inzidenzwerten unter strengen Auflagen öffnen, was die Bundesländer unterschiedlich umsetzen - Angaben für Bayern finden Sie weiter unten. Vom 1. bis zum 5. April muss sie überall geschlossen bleiben.

Homeoffice: Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten "überall dort, wo es möglich ist", das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen. Wenn nicht zu Hause gearbeitet werden kann, müssen Abstandsregeln eingehalten oder medizinische Masken getragen werden. Betriebskantinen sollen laut Bundesregierung geschlossen werden, wenn die Arbeitsabläufe das zulassen.

Sport: Bei einer Inzidenz unter 50 ist nach Angaben von Bund und Ländern draußen "kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen" erlaubt. Dabei dürfen maximal zehn Menschen zusammenkommen.

Kirchen: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur unter Einhaltung von Hygieneregeln erlaubt. Dazu gehören: Mindestabstand von eineinhalb Metern, kein Gesang und eine Maskenpflicht, bei der medizinische Masken vorgeschrieben sind. Über Ostern sollen Messen und andere religiöse Veranstaltungen nur virtuell stattfinden.

Alten- und Pflegeheime: Personal soll beim Kontakt mit Bewohnern immer FFP2-Masken tragen. Pflegekräfte und Besucher sollen konsequent getestet werden.

Medizinische Behandlungen: Behandlungen wie Physio-, Ergo- und Logotherapien oder Fußpflege, die medizinisch notwendig sind, bleiben grundsätzlich weiter erlaubt.

Reisen: Beim Corona-Gipfel am 22. März wurden keine Lockerungen für Urlaub in Deutschland beschlossen. Hotels und Ferienwohnungen bleiben für Touristen geschlossen. Anders sieht es im Ausland aus. Reisen nach Mallorca sind möglich. Die Ministerpräsidenten sehen keine rechtliche Handhabe gegen die Auslandsreisen. Dafür sollen Urlauber unmittelbar vor dem Rückflug auf Corona getestet werden. Außerdem erwarten Bund und Länder von den Fluggesellschaften, dass sie in den Osterferien keine zusätzlichen Flüge nach Mallorca anbieten.

So setzt Bayern die Corona-Maßnahmen um

Handel: Nach den Osterferien will Bayern die Corona-Regeln für den Handel lockern. Ab dem 12. April sollen Läden schon ab einer Inzidenz unter 100 öffnen dürfen. Bisher liegt der Wert bei 50. Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 soll "Click & Meet" möglich sein - also Einkaufen mit Termin. Kunden müssen dafür einen negativen Corona-Test vom selben Tag vorweisen. Allgemein müssen Geschäfte strenge Hygieneregeln einhalten und die Zahl der Kunden beschränken.

Gastronomie, Kultur und Sport: Ab dem 12. April sollen in Bayern bei einer Inzidenz unter 50 die Außengastronomie, Theater und Kinos öffnen dürfen. Sport ohne Kontakt soll dann auch drinnen möglich sein, draußen sogar Sport mit Kontakt.

Schulen und Kitas: In Bayern sollen bei einem Inzidenzwert unter 50 sämtliche Schulklassen in den Präsenzunterricht zurückkehren. Zwischen 50 und 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche erfolgt für alle Jahrgänge Wechselunterricht. Bei einem Wert von über 100 gilt grundsätzlich Distanzunterricht – allerdings mit Ausnahmen. So findet in den Abschlussklassen sowie in der vierten Klasse der Grundschule und den Jahrgangsstufen 11 an Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen Präsenzunterricht mit Mindestabstand oder Wechselunterricht statt. In die Klassenzimmer dürfen dabei aber nur Schüler sowie Lehrkräfte, die über einen negativen Corona-Test verfügen oder in der Schule einen entsprechenden Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben.

Nächtliche Ausgangssperre in Bayern: Die Ausgangssperre gilt in Bayern in Corona-Hotspots: Zwischen 22 und 5 Uhr ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum dort nur mit einem triftigen Grund erlaubt. Die Ausgangssperre entfällt in den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz seit mindestens sieben Tagen unter 100 liegt. Hier bekommen Sie immer aktuelle Angaben: Wo gilt die nächtliche Ausgangssperre in Bayern noch? (mit msti, huf)

