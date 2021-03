12:21 Uhr

Corona-Regeln über Ostern: Maßnahmen ab Gründonnerstag

Deutschland wird über Ostern 2021 heruntergefahren: Es gelten strenge Regeln und deutliche Einschränkungen. Hier bekommen Sie einen Überblick über die Maßnahmen.

Von Sascha Geldermann

Die Corona-Regeln über Ostern werden besonders streng sein. Bund und Länder hatten beim Corona-Gipfel am 22. März keine Lockerungen beschlossen, sondern ein radikales Herunterfahren von Gründonnerstag bis Ostermontag. "Wir haben ein neues Virus – deutlich tödlicher, deutlich infektiöser", begründete Bundeskanzlerin Angela Merkel die Beschlüsse.

Der Gründonnerstag und der Karsamstag wurden einmalig als Ruhetage definiert. Die scharfen Corona-Maßnahmen betreffen unter anderem den Handel, die Gastronomie und Gottesdienste. Außerdem wird es keine Lockerungen für den Urlaub im eigenen Bundesland geben. Hier finden Sie einen Überblick über die Beschlüsse zu Ostern, die beim chaotischen Corona-Gipfel getroffen wurden:

Corona-Regeln über Ostern 2021: Das gilt für Treffen, Handel, Gottesdienste oder Urlaub

Ruhetage: Der Gründonnerstag am 1. April und der Karsamstag am 3. April gelten 2021 als Ruhetage. Laut Merkel seien die Regeln an diesen beiden Tagen mit Sonn- und Feiertagen vergleichbar. Bestimmte Unternehmen dürften daher arbeiten.

Treffen: Private Treffen sind auf zwei Haushalte mit maximal fünf Menschen beschränkt. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Wenn die Inzidenz in einer Region an drei Tagen hintereinander über 100 liegt, soll sich ein Haushalt sogar nur mit einer weiteren Person treffen dürfen.

Handel: Da der Gründonnerstag und der Karsamstag nun als Ruhetage gelten, muss der Einzelhandel an diesen beiden Tagen schließen. Am Samstag werden zumindest Lebensmittelgeschäfte öffnen dürfen - am Gründonnerstag hingegen nicht.

Gastronomie: Auch hier gelten strenge Corona-Regeln: Die Außengastronomie muss in der Zeit von Gründonnerstag bis Ostermontag auf jeden Fall geschlossen bleiben.

Gottesdienste: Über Ostern sollen Gottesdienste und andere religiöse Veranstaltungen nur virtuell stattfinden. Bund und Länder haben angekündigt, mit dieser Bitte auf die Religionsgemeinschaften zuzugehen.

Versammlungen: Auf dem Corona-Gipfel im März wurde für den Zeitraum vom 1. bis zum 5. April ein Verbot von Ansammlungen im öffentlichen Raum beschlossen.

Urlaub: Bund und Länder appellieren an die Menschen in Deutschland, auf Reisen zu verzichten. Einige Bundesländer hatten beim Corona-Gipfel Lockerungen für den Urlaub im eigenen Land gefordert - zumindest für Ferienwohnungen und Camping. Am Ende setzte sich aber Merkel durch, die strikt dagegen war.

Corona-Maßnahmen von Gründonnerstag bis Ostermontag: Wie geht es nach Ostern weiter?

Vom 1. bis zum 5. April wird Deutschland also heruntergefahren, um auf die steigenden Infektionszahlen und die zunehmende Verbreitung der Virus-Mutationen zu reagieren. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben die Bürger gebeten, "alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und insbesondere Zusammenkünfte in Innenräumen zu vermeiden". Ostern solle eine "Ruhephase" sein, um die dritte Welle zu durchbrechen.

Bund und Länder haben den Lockdown beim Corona-Gipfel auch über Ostern hinaus verlängert: Er gilt erst einmal bis zum 18. April. Die bereits Anfang März vereinbarte Notbremse soll konsequent umgesetzt werden. Daher gelten in einer Region wieder strenge Beschränkungen, wenn die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei Tagen hintereinander über 100 liegt.

Wenn die Notbremse greift, muss zum Beispiel der Einzelhandel wieder schließen. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken oder auch Friseure bleiben aber geöffnet. Außerdem sollen in betroffenen Regionen wieder strengere Kontaktbeschränkungen gelten. Lockerungen und Öffnungen sollen nur möglich sein, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt.

