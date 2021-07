Was bedeutet die neue Stiko-Empfehlung für die Impstrategie in Bayern?

Plus Weil AstraZeneca nur noch für Erstimpfungen verwendet werden soll, müssen womöglich sogar Termine verschoben werden. Warum Bayerns Gesundheitsminister dennoch zuversichtlich ist.

Klaus Holetschek ist nicht gerade für impulsive Auftritte bekannt. Als Gesundheitsminister organisiert er das bayerische Corona-Krisenmanagement betont unaufgeregt. Am Donnerstagabend wird seine Gelassenheit allerdings auf eine harte Probe gestellt.