Corona-Wortschatz: Was bedeuten Lockdown, R-Wert und Sieben-Tage-Inzidenz?

Das Robert-Koch-Institut informiert mit Chef Lothar Wieler (Mitte) in täglichen Berichten über die Corona-Lage.

Die Fachausdrücke von Experten und Politik sind entscheidend, es wenn um schärfere Corona-Maßnahmen geht. Was hinter den wichtigsten Begriffen steckt und ab wann es brisant wird.

Von Michael Pohl

Die Corona Infektionszahlen steigen so stark, dass Bund und Länder wieder über strengere Schutzmaßnahmen beraten. Selbst ein erneuter „Lockdown“ ist nicht ausgeschlossen. Doch was bedeutet Lockdown eigentlich? Je weiter das Virus sich wieder ausbreitet, desto mehr Fachbegriffe tauchen in der öffentlichen Debatte auf.

Hospitalisierungsquote Diese Zahl gibt an, wie viel Prozent der bekannten Corona-Infizierten im Krankenhaus landen. Im Schnitt wurden bislang 14 Prozent aller Infizierten stationär behandelt. Am höchsten war die Quote Mitte April mit 22 Prozent, derzeit schwankt sie zwischen fünf und sieben Prozent. Ein kleiner Teil davon kam wegen anderer Symptome in die Klinik, wurde routinemäßig getestet und als positiv erfasst. Derzeit befinden sich knapp 1500 Corona-Patienten auf den Intensivstationen.

Der Inzidenzwert entscheidet über die Corona-Maßnahmen in den Kommunen

Inzidenzwert Das Wort Inzidenz kommt von Vorfall und bedeutet in der Medizin, wie viele Menschen neu an einer Krankheit in einem bestimmten Zeitraum erkranken. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist deshalb derzeit die wichtigste Entscheidungsgröße zur Bekämpfung der Pandemie. Der Wert von durchschnittlich täglich 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gilt als die Schwelle, bis zu der Gesundheitsbehörden noch herausfinden können, welche anderen Menschen ein Infizierter angesteckt haben könnte und damit einen Ausbruch unter Kontrolle halten können. Seit 21. Oktober wurde der Wert im Bundesdurchschnitt überschritten, inzwischen liegt er bundesweit bei über 80. Auch zwei Drittel aller Städte und Landkreise haben den Schwellwert für behördliches Eingreifen überschritten.

Die Aufzeichnungen unterscheiden zwischen Tod an und mit Corona

Letalität Unter diesem Begriff versteht man die Sterblichkeitsrate bei einer Krankheit. Insgesamt sind 2,3 Prozent der in Deutschland positiv Getesteten während einer Corona-Infektion gestorben. Die Sterberate war mit sieben Prozent Mitte April in Deutschland am höchsten, derzeit liegt sie bei unter einem Prozent. Allerdings folgen die Sterbezahlen der Kurve der Neuinfektionen mit mehrwöchigem Abstand. Als Todesfälle in der Statistik werden Personen gezählt, die „mit“ und „an“ dem Corona-Virus verstorben sind. „Mit“ Covid heißt, das ein Patient aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber zugleich ein positiver Corona-Test vorlag.

Lockdown Wird fälschlicherweise oft mit „Ausgangssperre“ übersetzt. Der amerikanische Begriff kommt aber ursprünglich aus der Polizeisprache und bedeutet das hermetische Abriegeln eines Gefahrenherds. In der Pandemie kann man unter einem Lockdown unterschiedliche Maßnahmen verstehen: Das großflächige Herunterfahren (Englisch: Shutdown) des öffentlichen Lebens oder die Isolierung einzelner Hotspots. In Deutschland bestehen die Maßnahmen vor allem aus Kontaktbeschränkungen und damit verbundenen „Betriebsuntersagungen“, die auf zahlreiche Wirtschaftsbereiche Einfluss haben. Derzeit sind die Städte und Kreise für die Umsetzung zuständig. Beim Lockdown im Landkreis Berchtesgaden ist es beispielsweise untersagt, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Schulen, Kindergärten, Restaurants, Freizeitbetriebe wie Kinos, Theater, Museen und Bäder sind geschlossen. Derzeit gibt es auch eine Diskussion über einen etwas weniger strengen flächendeckenden „Lockdown light“ oder einem stufenweisen Lockdown, um das Infektionsgeschehen in Deutschland noch vor Weihnachten wieder unter Kontrolle zu bringen.

Das Wort Quarantäne stammt aus dem Französischen

Quarantäne Das Wort „Quarantäne“ stammt aus der französischen Vierzig-Tage-Frist („quarantaine de jours“), mit der man bereits zu Zeiten der Pest Einreisende isoliert hat, bis sie Land und Häfen betreten durften. Heute richtet sich die behördlich angeordnete häusliche Isolation nach der Inkubationszeit, dem Zeitraum zwischen Ansteckung und ersten Symptomen: Die Inkubationszeit wird bei Corona auf zwischen zwei und 14 Tage geschätzt. Die Quarantäne wird angeordnet, damit Betroffene das Virus nicht weiterverbreiten können, wenn Verdacht besteht, dass sie selbst infiziert sein könnten.

