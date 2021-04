Coronavirus-Mutante: Weber fordert, Flugverbindungen von Indien zu stoppen

Wegen der gefährlichen Coronavirus-Mutante fordert Politiker Manfred Weber, dass alle EU-Länder sofort alle Indien-Flüge stoppen.

Angesichts dramatisch steigender Corona-Zahlen in Indien fordert der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, die Einstellung aller Flugverbindungen in die EU. "Einige Covid-Fälle mit der indischen Mutante sind bereits in Deutschland und der EU aufgetreten. Diesmal müssen die EU-Innenminister schneller und konsequenter handeln und sofort ein vorübergehendes Verbot von Flügen aus Indien und Einreisebeschränkungen verhängen", sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung (Samstag). Die Situation in Indien drohe außer Kontrolle zu geraten.

Laut Weber müsse EU schneller und besser gegen die Dynamik der Pandemie vorgehen

Insgesamt müsse die EU "aufgrund der Dynamik der Corona-Pandemie besser und schneller im koordinierten Vorgehen werden", mahnte Weber. Er verwies darauf, dass Kanada und das Vereinigte Königreich bereits entsprechende Schritte eingeleitet haben.

Indien wird ab diesem Sonntag als Hochinzidenzgebiet eingestuft

Wegen dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Indien ab diesem Sonntag als Hochinzidenzgebiet ein. Damit sind aber zunächst keine verschärften Einreisebestimmungen für das Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern verbunden, in dem sich gerade eine neue Virusvariante ausbreitet. Das dortige Gesundheitsministerium meldete am Freitag mit 332 730 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden den höchsten Wert weltweit. (dpa)

