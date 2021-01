vor 37 Min.

Curevac hofft auf Zulassung seines Corona-Impfstoffs im Sommer

Exklusiv Der nächste Impfstoff-Kandidat rückt in greifbare Nähe: Das Biotech-Unternehmen Curevac will mit Hilfe der Bayer-Konzerns sein mRNA-Mittel beschleunigen

Von Simon Kaminski

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hofft nach der Kooperation mit dem Pharmakonzern Bayer bei der Entwicklung seines Corona-Impfstoffs auf eine Zulassung und den Einsatz des Mittels im Sommer dieses Jahres. „Wir hoffen, dass unser Impfstoff Mitte des laufenden Jahres oder im dritten Quartal zugelassen wird und eingesetzt werden kann“, sagte Firmensprecher Thorsten Schüller unserer Redaktion. „Um dieses Ziel zu erreichen, ist Bayer mit seiner riesigen Erfahrung in den Bereichen Chemie und Pharma der perfekte Partner für uns“, betonte der Sprecher.

Curevac-Impfstoff: Herstellungs-Kooperation noch offen

Noch sei offen, ob Bayer neben der Hilfe zur marktreifen Entwicklung dabei auch die Herstellung des Impfstoffs mit übernimmt. „Eine Produktion unseres Impfstoffs ist nicht Teil des aktuellen Kooperationsvertrags“, sagte der Firmenvertreter. „Aber das Unternehmen hat zugesagt, zu prüfen, ob es möglich wäre, das Vakzin in seinen Produktionsanlagen herzustellen“, fügte Schüller hinzu.

Die beiden Unternehmen schlossen einen Kooperations- und Servicevertrag, wie sie am Donnerstag mitteilten. Curevac sitzt schon seit längerem an der Entwicklung des Impfstoffes, dessen Marktzulassung aber lange nicht absehbar war. Bayer soll nun bei aufwendigen Arbeiten für die Zulassung und für die dafür nötige Studie mitmachen und zudem die Lieferketten im Blick haben. Dass Bayer auch die Produktion übernimmt, ist im Vertrag nicht enthalten.

Impfstoff CVnCoV in entscheidender klinischer Studienphase

Für den Corona-Impfstoff CVnCoV von Curevac begann Mitte Dezember die zulassungsrelevante klinische Phase-III-Studie. Mit ersten Ergebnissen rechnet Curevac Ende des ersten Quartals 2021. Für den Fall einer Zulassung hat sich die EU-Kommission für die EU-Staaten 405 Millionen Dosen gesichert. Curevac-Chef Franz-Werner Haas zeigte sich erfreut über "einen weiteren starken Partner an unserer Seite". Sein Unternehmen bliebe den Angaben zufolge Inhaber der Marktzulassung. Bayer hätte aber die Option, Inhaber der Zulassung in bestimmten Märkten außerhalb Europas zu werden.

In der Pharmabranche ist es nicht unüblich, dass eher kleine Entwicklungsunternehmen den Schulterschluss mit Branchengrößen üben. Auch das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Konzern Pfizer arbeiten zusammen. Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Moderna sind in der EU bereits zugelassen, zudem wird mit der Zulassung von Produkten anderer Wettbewerber gerechnet.

Für die Bundesregierung ist die Kooperation von Curevac und Bayer ein weiteres Standbein, um bis zum Sommer die Impfung aller Bundesbürger zu ermöglichen, die dazu bereit sind. Die derzeit noch knappen Impfkapazitäten könnten sich auch wegen der Allianz Curevac/Bayer in einigen Monaten deutlich erhöhen. Dadurch könnte die Pandemie, die große Teile der Wirtschaft lähmt und den staatlichen Schuldenberg hat anwachsen lassen, wesentlich entschärft werden.

Eine entsprechende Kooperation war laut dem Internetportal The Pioneer Thema in einem Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Gesundheitsminister Jens Spahn, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Kanzleramtschef Helge Braun (alle CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch.

