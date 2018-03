DGB-Chef erwartet nur wenige Rechte in Betriebsräten

Angriffe in vier Städten

Brandanschläge auf Moscheen und türkisch-deutschen Verein

Berlin, Meschede, Itzehoe, Lauffen: In all diesen Orten wurden am Wochenende türkische Domizile in Brand gesetzt. Es blieb nur bei Sachschäden - das ist aber wohl eher ein glücklicher Zufall.