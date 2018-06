Das Auf und Ab zwischen Merkel und Seehofer

Merkel reagiert zurückhaltend

Kurz hofft auf "Achse der Willigen" gegen offene Grenzen

In den deutschen Streit über die Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze will sich Österreichs Regierungschef Kurz nicht einmischen. Mit der neuen Populisten-Regierung in Rom haben er und Seehofer keine Berührungsängste. Im Gegenteil.