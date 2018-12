Das Heer stellt ein sechstes Panzerbataillon auf

An diesem Freitag geht die Ära von Kanzlerin Angela Merkel als CDU-Chefin zu Ende. Auf dem Parteitag wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz um die Nachfolge erwartet. Die Nervosität in beiden Lagern ist groß.

Frontex-Aufstockung

Aufbau von EU-Grenzschutztruppe wird noch Jahre dauern

Deutschland will so schnell wie möglich Fortschritte beim Schutz der EU-Außengrenzen sehen. Bei den Planungen müsse man aber auch schauen, was realistisch sei, sagt Bundesinnenminister Seehofer. Jetzt nennt er erstmals eine Jahreszahl.