Das Kabinett steht

10.03.2018

SPD überrascht mit zwei Personalien

Angela Merkels neues Kabinett wird jünger, weiblicher und nicht ganz so bekannt sein wie das alte. Vor allem die SPD überrascht mit unerwarteten Namen: Neben der neuen Familienministerin Franziska Giffey, bisher Bürgermeisterin in Berlin-Neukölln, wechselt mit der früheren nordrhein-westfälischen Landesministerin Svenja Schulze eine weitere Seiteneinsteigerin in die Bundespolitik. Die 49-Jährige wird Umweltministerin.

Erwartungsgemäß kommt der bisherige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz als Finanzminister und Vizekanzler nach Berlin, der frühere Generalsekretär Hubertus Heil übernimmt das Arbeitsministerium, die bisherige Familienministerin Katharina Barley das Justizressort. Heiko Maas geht dafür, wie berichtet, ins Außenministerium. „Wir haben uns vorgenommen, ein gutes Team aufzustellen“, sagt Scholz. Hinter den Kulissen hatte es in der SPD heftige Debatten über die Ministerriege gegeben – komplizierte interne Proporzregelungen erschwerten die Vergabe der Posten.

Am Montag wollen die Vorsitzenden von Union und SPD den Koalitionsvertrag unterschreiben, am Mittwoch soll das Kabinett dann vereidigt werden. Wie es aussieht, lesen Sie in der Politik. Außerdem analysiert unser Korrespondent dort die Lage der SPD. (rwa, dpa)

