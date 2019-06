vor 18 Min.

Das Ringen um die Top-Posten in Brüssel geht weiter

Im Ringen um die Top-Posten in Brüssel belauern sich die Staats- und Regierungschefs weiter. Dafür bewegt sich etwas beim Umweltschutz.

Von Detlef Drewes

Die Kanzlerin hatte bei ihrem Eintreffen in Brüssel einen spannenden Tag versprochen. Damit hatte trotzdem niemand gerechnet: Die Europäische Union wollte noch am Abend beschließen, bis 2050 klimaneutral zu werden. „Ich kann das auch für Deutschland zusichern“, erklärte Angela Merkel gleich zum Auftakt des zweitägigen Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag.

Klimaneutralität bedeutet, dass die meisten Treibhausgase eingespart werden und der Rest beispielsweise durch Aufforstung oder Speicherung aufgefangen wird. Um die globale Erwärmung und ihre katastrophalen Folgen abzumildern, steht nun ein grundlegender Umbau der europäischen Wirtschaft an. Das Motto für alle Mitgliedstaaten heißt: Weg von Öl, Kohle und Gas.

Dass die EU-Mitgliedstaaten dieses Ziel in „nur“ 30 Jahren erreichen wollen, ist ein gewaltiger Schritt – und noch dazu eine große Überraschung. Bis zuletzt hatten sich etliche Länder – darunter Deutschland – dagegen gesträubt.

Keine Einigung auf Posten in Brüssel

Damit hatte der EU-Gipfel schon mal so etwas wie einen gelungenen Auftakt geschafft und den Blick wenigstens für einen Moment vom eigentlichen Thema des Treffens abgelenkt: Wie stellt sich die Union für die nächsten fünf Jahre personell auf? Erst mal gar nicht, lautete die Antwort der Staats- und Regierungschefs, schließlich habe man ja noch Zeit. Es sei „nicht bedrohlich“, meinte Merkel, wenn es „heute noch keine Entscheidung“ gebe. Bis zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten Europa-Parlamentes am 2. Juli in Straßburg seien ja noch ein paar Tage hin.

Immerhin: Aus der Konfrontation zwischen der Kanzlerin und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron scheint so etwas wie ein geordnetes Miteinander zu werden. Zumindest signalisierte das eine Mitteilung aus dem Pariser Präsidentenpalast, in der es hieß: „In diesen Debatten wird nichts gemacht werden ohne eine deutsch-französische Vereinbarung.“

Wie diese aussehen könnte, überstieg allerdings die Fantasie vieler. Denn wenige Tage nach der Europawahl hatte sich Macron ausdrücklich gegen den christdemokratischen Spitzenkandidaten Manfred Weber als neuen Kommissionspräsidenten ausgesprochen, Merkel verteidigt den CSU-Politiker.

Nächte Woche geht das Geschacher weiter

Eigentlich wollten sich die vier großen Fraktionen im Parlament bis zum Donnerstag auf ein programmatisches Arbeitspapier für die kommenden fünf Jahre einigen, um den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Kommissionschef Jean-Claude Juncker an die Leine zu legen. Doch daraus wurde nichts.

Somit fehlte die beabsichtigte machtvolle Demonstration der Volksvertreter, die nicht nur inhaltlich, sondern auch personell einen Namen anbieten wollten, der über eine Mehrheit verfügt. Stattdessen ging das vielstimmige Getöse munter weiter. Bevor die lange Nacht begann, schien klar, dass man sich Ende nächster Woche wiedersieht – dann aber mit dem festen Willen, ein Personalgerüst zu beschließen.

Themen Folgen