Das Thüringer Trauerspiel ist beendet – zum Glück

Bodo Ramelow ist im dritten Wahlgang als Ministerpräsident wiedergewählt worden. Damit ist die Thüringer Posse vorbei - ihre Folgen werden jedoch noch lange zu spüren sein.

Die Thüringer Posse hat unsere Demokratie massiv beschädigt. Das vorläufige Ende des Taktierens und der Spielchen ist deshalb eine gute Nachricht. Der AfD ist es zumindest kein zweites Mal gelungen, das Parlament zu blamieren. Allein, dass sie darüber nachgedacht hat, Bodo Ramelow im dritten Wahlgang mit ihren Stimmen in Erklärungsnot zu bringen, war nichts anderes als eine Gehässigkeit, die einmal mehr bewies, dass es den Rechtspopulisten nie um eine praktikable Lösung ging. Sie wollen demokratische Institutionen lächerlich machen. Schlimm genug, dass ihnen das in den vergangenen Wochen in Erfurt gelungen ist.

Linken-Politiker Ramelow setzte sich im dritten Wahlgang durch

Ramelow hat keine eigene Mehrheit, aber er wurde mit den Stimmen seines rot-rot-grünen Bündnisses gewählt. Anders als der Kurzzeit-Ministerpräsident von der FDP, war er nicht auf die Unterstützung der AfD angewiesen. Union und FDP haben sich dieses Mal komplett herausgehalten. Das kann man feige nennen. Oder pragmatisch. Jedenfalls war es im Sinne stabiler Verhältnisse richtig. Beide Parteien mussten teuer dafür bezahlen, dass sie sich von der AfD haben vorführen lassen. Den höchsten Preis allerdings hat die Demokratie bezahlt.

Alle Nachrichten zur Wahl in Thüringen finden Sie in unserem Live-Blog: Live-Blog zur Wahl: Ramelow im dritten Wahlgang gewählt

Lesen Sie zu dem Thema auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen