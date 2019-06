17.06.2019

Das bedeutet das Grundsteuer-Modell für Eigentümer

Bayern wird bei der Erhebung der Grundsteuer künftig seinen eigenen Weg gehen. Die Staatsregierung will die von der Großen Koalition vereinbarte Öffnungsklausel nutzen.

Von Christian Grimm

Ob Mieter oder Eigentümer – Grundsteuer zahlt jeder. In Bayerns teuren Wohnlagen, also in München, im Großraum Augsburg, in Ingolstadt, Landsberg oder Kempten, wird sie das ohnehin schon teure Wohnen aber nicht noch weiter verteuern.

Während Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in die Berechnung der Grundsteuer künftig auch die (gestiegenen) Grundstückspreise und Mieten einfließen lassen will, hat Bayern eine Ausnahmeregelung durchgesetzt: Im Freistaat sind für die Höhe der Steuer alleine die Fläche eines Grundstückes und die Größe des Gebäudes darauf maßgeblich. Der tatsächliche Wert der Immobilie spielt keine Rolle.

Grundsteuer-Modell soll nicht zu Steuererhöhungen in Bayern führen

Bayern werde ein Modell schaffen, dass nicht zu Steuererhöhungen führe, versprach der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt. Finanzminister Albert Füracker (CSU) ist mit dem Ergebnis der Verhandlungen mit Scholz und den anderen Bundesländern ebenfalls zufrieden: Sein Ziel sei immer gewesen, ein unbürokratisches, nachvollziehbares Modell zu erreichen, betonte er gegenüber unserer Redaktion. „Und das Einfachste ist, als Maßstab die Flächen der Gebäude und Grundstücke heranzuziehen.“ Wie bisher bestimme letztlich die Kommune mithilfe des Hebesatzes selbst, wie viel die Menschen vor Ort dann zu bezahlen hätten.

Das Modell von Scholz hätte eine Neubewertung von sechs Millionen Objekten in Bayern zur Folge gehabt, kritisierte Füracker. Bei einem Wertanstieg des Grundstücks wäre zudem automatisch die Grundsteuer gestiegen. Diese „Belastungsdynamik“ sei für Bayern nun ausgeschlossen. Einen Flickenteppich durch von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Grundsteuer-Regeln befürchtet Füracker nicht: „Es gibt hier keinen Steuerwettbewerb zwischen den Ländern, weil sie weder ihr Wohnhaus noch ihr Grundstück in ein anderes Bundesland verlagern können.“ Zudem gebe es durch Hebesätze zwischen null und 900 Prozent schon heute erhebliche regionale Unterschiede.

Grundsteuer – was ist das? 1 / 9 Zurück Vorwärts Die Grundsteuer zahlt jeder, der ein Grundstück oder Gebäude besitzt - sie kann auch auf Mieter umgelegt werden. In die Berechnung fließen drei Werte ein:

1. Die Finanzämter kalkulieren den sogenannten Einheitswert - derzeit noch auf Basis von veralteten Immobilienwerten aus den Jahren 1935 (Ostdeutschland) und 1964 (Westdeutschland). Genau diese Kalkulation soll jetzt geändert werden.

2. Multipliziert wird der Einheitswert mit der Steuermesszahl. Die hängt unter anderem davon ab, ob man nur eine Wohnung oder zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus besitzt.

3. Das Ergebnis wird noch einmal multipliziert mit einem von der Kommune festgelegten Hebesatz. Diese Hebesätze sind in Deutschland sehr unterschiedlich, der Durchschnitt im Jahr 2017 lag bei 375 Prozent. Spitzenreiter war die hessische Gemeinde Nauheim mit 960 Prozent.

Eine Beispielrechnung:

Eine Familie hat ein Einfamilienhaus in einem westlichen Bundesland. Das Finanzamt ermittelt für das Gebäude einen Einheitswert von 35.000 Euro. Die Steuermesszahl beträgt laut Grundsteuergesetz 2,6 Promille.

Bei einem durchschnittlichen Hebesatz von 375 Prozent würde die Familie 341 Euro Grundsteuer im Jahr bezahlen.

Stünde das Haus im hessischen Nauheim (Hebesatz 960 Prozent), würden ganze 873 Euro fällig.

Rund 30 Kilometer weiter westlich, in Ingelheim am Rhein (Hebesatz 80 Prozent), müsste man nur rund 73 Euro zahlen.

An der Grundsteuer verdienen die Kommunen

Die Grundsteuer fließt ausschließlich den Kommunen zu. Insgesamt haben sie in Bayern im vergangenen Jahr damit 1,9 Milliarden Euro eingenommen. Mithilfe einer sogenannten Öffnungsklausel können die Länder künftig eigene Grundsteuergesetze verabschieden. „Das ist ein gutes Ergebnis, weil es passgenaue Lösungen ermöglicht“, sagte Unions-Fraktionsvize Andreas Jung unserer Redaktion. In jedem Fall muss das Grundgesetz geändert werden. Sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat ist dafür eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig, über die Schwarz-Rot nicht verfügt. Bei den Ländern zeichne sich, so Jung, jedoch breite Zustimmung ab.

Der Vorsitzende der Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler, sieht auch nach der Einigung noch Erklärungsbedarf. „Details sind nach wie vor nicht bekannt“, kritisierte er. „Wir in den Finanzämtern und in unseren IT-Abteilungen wollen endlich wissen, was genau zu tun ist.“ Schließlich habe man nur fünf Jahre Zeit, um 36 Millionen Grundstücke neu zu bewerten. „Das ist eine Herkulesaufgabe, für die man im Grunde zehn Jahre braucht.“

Was Öffnungsklauseln, etwa für Bayern, anbelange, sei er „schmerzfrei“. Das müssten dann die Länder, die auf Ausnahmen setzten, mit ihren Bürgermeistern und Gemeinderäten ausmachen. Jede zusätzliche Ausnahme mache aber die IT-Programmierung komplizierter und dauere daher länger.

