16:13 Uhr

David Malpass als Weltbank-Chef: Der Feind im eigenen Laden Politik

Donald Trump will einen Kritiker der Bank, die für Entwicklungshilfe und weltweite Sozialpolitik zuständig ist, zu ihrem Vorsitzenden machen.

Von Simon Kaminski

Nach dem Motto, "Die Kritiker der Elche sind selber welche" macht US-Präsident Personalpolitik. Donald Trump hat den Ökonomen und früheren Wall-Street-Banker David Malpass offiziell als Kandidaten für die Weltbank-Präsidentschaft vorgeschlagen. Für Malpass kein neues Thema: Immerhin hat der 62-Jährige zuletzt gegen Widerstand aus China dafür gesorgt, dass die Kreditvergabe in Zukunft eher ärmeren Staaten zu Gute kommt. Dennoch ist der 62-Jährige bekannt als passionierter Kritiker der Institution, die ihn aller Voraussicht nach in Zukunft bezahlen wird. Denn, wenn auch Russland, Indien und – hinter vorgehaltener Hand – einige EU-Mitglieder das Gewohnheitsrecht kritisieren: Die USA stellen den Chef der Weltbank.

Finanzfachmann David Malpass ist nicht umstritten

Wer ist David Malpass? Der Finanzfachmann arbeitet aktuell als Staatssekretär im US-Finanzministerium. Malpass ist gesetzt als Nachfolge des zurückgetretenen Weltbank-Präsidenten Jim Yong Kim – ein US-Amerikaner mit südkoreanischen Wurzeln. Malpass hat sich erstaunlich schnell auf seine neue Jobperspektive eingestellt. Die Bank habe gegenwärtig eine „großartige Gelegenheit, konstruktive Reformen“ umzusetzen für „schnelleres Wachstum und größeren Wohlstand“, erklärte er am Mittwoch ungewöhnlich sanft.

Doch Beobachter in Washington hegen den Verdacht, dass Trump Malpass in erster Linie in Position gebracht hat, um die Institution Weltbank zu schwächen. Und es gibt einen weiteren, ähnlich schwerwiegenden Kritikpunkt: Malpass Ausflug in die Privatwirtschaft scheiterte. Der verheiratetet Ehemann erkannte die tatsächliche Dimension der welterschütternden Finanzkrise 2008 viel zu spät. Mit der Folge, dass die Investmentbank Bear Sterns notverkauft werden musste – Malpass war Chef-Volkswirt des Kreditinstituts.

Die Entscheidung zu der Personalie könnte im April fallen. Die Chancen für Malpass sind exzellent.

