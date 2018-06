vor 30 Min.

Deal von Trump und Kim ist für Millionen Menschen schlecht Politik

Die Vereinbarung von Donald Trump und Kim Jong Un ist für Millionen Menschen ein schlechter Deal - und trotzdem ein gutes Ergebnis des historischen Treffens.

Der kanadische Premier ist in seinen Augen ein „Verräter“ – Nordkoreas Diktator dagegen „ein guter Partner“. Inzwischen kennen wir Trumps Maßstab für „gut“ und „schlecht“: Wer ihm schmeichelt, erhält Lob, wer ihn kritisiert, muss mit einer Attacke rechnen. Kim Jong Un hat dem US-Präsidenten nun zu einem lange ersehnten außenpolitischen Erfolg verholfen.

Tatsächlich bot der Gipfel in Singapur beiden Staatsführern die Gelegenheit, in ihren jeweiligen Ländern einen Sieg zu verkünden. Trump bewies vorgeblich seine Fähigkeiten als Meister der Verhandlungskunst. Kim präsentierte sich auf Augenhöhe mit dem mächtigsten Mann auf dem Planeten. Für ihn wurde damit ein Traum wahr: die Anerkennung als Führer von Weltrang. Zwei Männer lächelten am Ende des Treffens glücklich in die Kameras.

Über Menschenrechte haben Trump und Kim nicht gesprochen

Doch für Millionen von Menschen hat der große Gipfel einen schlechten Deal gebracht. Da sind zunächst einmal 25 Millionen Nordkoreaner: Menschenrechte waren kein Thema auf diesem Gipfeltreffen. Das ist skurril. Während Regierungschefs in China, einem wohlhabenden, offenen Land mit vielen wichtigen Freiheiten, immer wieder Verbesserungen anmahnen, ging dieses Treffen ohne die Erwähnung der Probleme vorüber.

Dabei ist Nordkorea so etwas wie ein einziges großes Arbeitslager. Hat Trump vergessen, dass Kim den US-Studenten Otto Warmbier erst im vergangenen Jahr im Koma nach Hause zurückgeschickt hat?

Eine Moderatorin des Trump-freundlichen Senders Fox News hatte am Montag im Eifer des Gefechts von den „beiden Diktatoren“ gesprochen, als sie Trump und Kim meinte. Ein Versprecher mit einem Körnchen Wahrheit. Die beiden Egomanen verstehen sich instinktiv. Beide sehen nur ihr Ego. Das Leid der Nordkoreaner ist dem einen wie dem anderen völlig gleichgültig. Auch Trump, wie die harmonische Stimmung in Singapur zeigt.

Es passt zum Gesamtbild, dass Kim und Trump auf dem Gipfel ihre Arbeit nicht gemacht haben. Sie lassen die Details offen, um die es eigentlich geht. Was bedeutet das wolkige Wort „Denuklearisierung“? Was ist der Zeitrahmen für den Abbau des Arsenals? Kein Wunder, dass die am meisten betroffenen Länder das Ergebnis für höchst unbefriedigend halten. Südkorea und Japan wünschen sich eine umfangreiche Abrüstung. Japan hat hier den härteren Ansatz: Tokio fordert den laufende überprüfbaren Abbau des gesamten Raketenarsenals zusätzlich zur Verschrottung der Atombomben. Südkorea hat einen versöhnlicheren Ansatz, wünscht sich aber ebenfalls Freiheit von der Bedrohung durch Atomwaffen.

8 Bilder Donald Trump und Kim Jong Un treffen sich in Singapur Bild: Evan Vucci, dpa

Weltgemeinschaft kann froh über Treffen zwischen Trump und Kim sein

Dennoch kann die Weltgemeinschaft froh sein über dieses Treffen. Vielleicht musste es vage bleiben, um funktionieren zu können. Nordkorea ist jetzt in einen Dialog eingebunden, der zu einem Prozess werden kann. Kim hat nun die Möglichkeit, vorhandene Ansätze von Marktwirtschaft zu einer Politik von „Reform und Öffnung“ im Stil Vietnams oder Chinas auszubauen.

Das gehört zu den Widersprüchen rund um Trump. Sein Verhalten ist inakzeptabel und er hat die falschen Motive. Doch es kommt immer mal wieder etwas Brauchbares dabei heraus. In diesem Fall hat seine Mischung aus Aggressivität, Unberechenbarkeit, aber auch Bereitschaft, die Grenzen der Politik seiner Vorgänger zu überschreiten, zu einer nie dagewesenen Einbindung Nordkoreas geführt. Hoffen wir, dass er dieses Ergebnis nicht demnächst durch einen Tweet wieder vom Tisch wischt.

Bisher aber hat sich das Format der beiden Machtmenschen an einem Tisch als wirksamer erwiesen als die Sechsparteiengespräche, an denen sich Nordkorea sowie Japan, Südkorea, Russland, die USA und weitere Spieler sich bislang abzuarbeiten pflegten. Das zeigt aber auch, in welcher Richtung Trump die Weltpolitik umgestaltet: weg von Multilateralismus, mit vielen Ländern und Organisationen am Tisch. Hin zum Bilateralismus: viele kleine Deals einzelner Nationen untereinander. Die Rückkehr der starken Männer ist in vollem Gange. Kim passt gut in die Zeit.

Unser Korrespondent Finn Mayer-Kuckuk hat das Treffen vor Ort begleitet. Er ordnet die Entwicklungen auch über Twitter ein:

Tweets by FinnMK

Link: Neuigkeiten zu Nordkorea lesen Sie auch hier in unserem News-Blog.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen