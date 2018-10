vor 51 Min.

Deep-Purple-Fans müssen jetzt stark sein

Rocklegende Ian Gillan denkt ans Aufhören. Von alternden Stars und der Kunst des Loslassens.

Von Ronald Hinzpeter

Was konnte dieser Mann herzzerreißend schreien! Als Messias in „Jesus Christ Superstar“ war Ian Gillan einst eine Offenbarung. Aber das ist lange her, es begab sich im Jahre 1970 nach Christi Geburt, dass dieses bahnbrechende Rockmusical zuallererst auf Platte veröffentlicht wurde, mit Lederlunge Ian Gillan in der Rolle von Gottes Sohn.

Er machte dann in der Folge weniger Karriere als singender Christusdarsteller, vielmehr erstieg er mit der Band Deep Purple den Hardrock-Olymp und wurde auf inbrünstige Weise von Millionen Fans verehrt. Jetzt will er angeblich in Rente gehen. Die Deep-Purple-Gemeinde wird ihre Lieblingsfarbe Purpur künftig gegen Schwarz tauschen müssen – oder doch nicht?

Vielleicht gibt es doch noch eine letzte Platte

Nun ja, es gibt da eine Äußerung von Gillan in der Schweizer Zeitung Blick : „Uns ist bewusst, dass es nichts Peinlicheres gibt, als alternde Rockstars, die auf der Bühne nur noch Kabarett veranstalten“, sprach er. „Zwei, drei Jahre werden wir als Deep Purple wohl noch anhängen. Vielleicht gibt es sogar noch eine letzte Platte. Aber wir wissen genau: Irgendwann geht alles zu Ende.“ Dazu muss man wissen, dass Gillan schon 73 ist und seine Stimmbänder schon ein wenig ausgeleiert klingen. Aber wie viele Bands haben altersbedingt bereits ihr Ende angekündigt? Die Scorpions befinden sich schon so lange auf Abschiedstour, dass sie beschlossen haben, das mit der Verabschiederei wieder sein zu lassen. Tina Turner brauchte gefühlt ein halbes Dutzend Abschiedstourneen, bis sie sich zurückzog. Und die Rolling Stones? Rollen weiter. Mick Jagger, 75, hat gesagt, das Ende sei nicht gekommen. Soll sich Gillan mal ein Beispiel nehmen an diesem VW Käfer der Rockmusik: Jagger läuft und läuft und läuft.

