Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung könnte bald verkürzt werden

Plus Der Kampf gegen die Delta-Variante wirkt sich auf die Impfstrategie aus. Um gegen die Mutation zu bestehen, könnte die Zweitimpfung bald schneller kommen.

Die schnelle Ausbreitung der Delta-Mutation könnte die deutsche Impfstrategie grundsätzlich verändern. Da erst die zweite Spritze zuverlässig gegen die hoch ansteckende Virusvariante wirkt, sollen die Intervalle zwischen Erst- und Zweitimpfung verkürzt werden. Im Frühjahr war es noch darum gegangen, möglichst viele Menschen zumindest teilweise zu schützen. Der Zeitraum zwischen erster und zweiter Spritze wurde deshalb voll ausgereizt. Nun soll der Abstand reduziert werden. Aber geht das so einfach?