In einem Teil Belgiens losen die Bürger ihre Politiker nach dem Zufallsprinzip

Plus Mitbestimmen nach dem Zufallsprinzip, Politiker auslosen: In Ostbelgien läuft seit zwei Jahren ein Demokratie-Experiment. Kann das gut gehen? Oder gar die Demokratie retten?

Es ist das vielleicht ungewöhnlichste Experiment in einer modernen Demokratie. Und es begann vor zwei Jahren mit einem Brief. „Liebe Mitbürgerinnen, lieber Mitbürger, das Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft hat Sie ausgelost.“ Hand aufs Herz – wer hätte da weitergelesen?