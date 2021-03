Den AstraZeneca-Impfstoff erhalten in Deutschland nur noch über 60-Jährige

Exklusiv Nächster Rückschlag für die deutsche Impfkampagne: Für jüngere Männer und Frauen soll die Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca nur nach ärztlichem Ermessen möglich bleiben.

Wieder ein schwerer Rückschlag für die Impfkampagne in Deutschland: Das heftig umstrittene Serum von AstraZeneca soll in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Dies beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Abend. Derzeit läuft eine Schaltkonferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und den Ministerpräsidenten.

Grundlage der Entscheidung war eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Über ein entsprechendes Beschlusspapier hatte zuerst unsere Redaktion berichtet. Nach der Vereinbarung der Gesundheitsminister sollen sich die unter 60-Jährigen aus den Priorisierungsgruppen 1 und 2 aber „nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung“ weiterhin mit AstraZeneca impfen lassen können.

Stiko: Abstand der Impfungen soll ausgeweitet werden

Zudem empfiehlt die Impfkommission, den zeitlichen Abstand der Impfungen zur zweiten Dosis von Biontech von drei Wochen und bei Moderna von vier auf sechs Wochen auszuweiten. Für AstraZeneca sollen generell zwölf Wochen Abstand gelten. Unklar war zunächst, was die neue Entwicklung für unter 60-Jährige bedeutet, die die Erstimpfung schon erhalten haben und noch auf die zweite Dosis warten.

Zuvor hatten mehrere Bundesländer angekündigt, Impfungen mit AstraZeneca für Menschen unter 60 vorerst auszusetzen, nachdem in nun 31 Fällen der Verdacht auf eine gefährliche Hirnthrombose als Folge einer Corona-Impfung besteht. Die Ständige Impfkommission spricht vom Auftreten „seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schlägt nun vor, die Impfreihenfolge für das Vakzin komplett aufzulösen: „Irgendwann wird man bei AstraZeneca speziell mit sehr viel Freiheit operieren müssen und sagen müssen: Wer will und wer es sich traut, der soll auch die Möglichkeit haben.“ AstraZeneca funktioniere nicht so, wie die meisten gehofft hätten, sagte Söder. „Bei AstraZeneca ist ja jeden Tag irgendein neues Problem zu erwarten.“

Trotz AstraZeneca-Rückschlag: Söder will das Impf-Tempo beschleunigen

Im Freistaat will Söder durch flexiblere Regeln und eine Einbeziehung der Haus- und Fachärzte das Impf-Tempo trotzdem deutlich beschleunigen. Bis Anfang Mai sollen rund 20 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Impfung bekommen, kündigte er nach einem „Impfgipfel“ in München an. Aktuell sind rund elf Prozent der Bürger in Bayern geimpft. Söder will nun unter anderem die für eine sichere Zweitimpfung zurückgehaltene „Notreserve“ auflösen.

Bislang wurden nach seinen Worten rund 2,7 Millionen Impfdosen in den Freistaat geliefert, aber nur 2,2 Millionen verimpft. Wenn genügend Impfstoff da sei, werde rund um die Uhr geimpft, versprach Söder. Auch über die Osterfeiertage sollen die Impfzentren in Betrieb bleiben: „Es gibt keine Osterruhe fürs Impfen.“

Ab sofort sollen in Bayern in zunächst 1635 Arztpraxen rund 33.000 Impfdosen verimpft werden. Ab 5. April werde dieses System dann „in allen Arztpraxen ausgerollt“, sagte Söder. Anfang Mai sollen dann auch die Betriebsärzte mit den Impfungen beginnen. Zum Start der Praxis-Impfungen bat der bayerische Hausärzteverband die Patienten, sich bis zu einer Impf-Aufforderung zu gedulden: „Warten Sie, bis sich Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt bei Ihnen meldet.“

