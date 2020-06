Der Kinderbonus wird die Konjunktur nicht ankurbeln

300 Euro pro Kind - das ist eine schöne Geste, aber keine große Hilfe für Familien. Nicht alles, was im Konjunkturpaket steckt, dient wirklich diesem Zweck.

Lassen wir die Kirche im Dorf. Der Kinderbonus von 300 Euro ist eine schöne Geste an die Adresse der Familien, die in den vergangenen Monaten einiges zu ertragen und zu erleiden hatten. Ihn als konjunkturellen Impuls zu verkaufen, wie Finanz- und Familienministerin es tun, spottet allerdings jeder Beschreibung. Abgesehen davon, dass die mehr als vier Milliarden Euro, die die Koalition dafür zur Verfügung stellt, in einem Paket von 130 Milliarden Euro doch eine Summe von überschaubarer Größe sind: In vielen Familien wird der Bonus vor allem dazu dienen, die Lücken zu schließen, die monatelange Kurzarbeit, ausgebliebene Aufträge und ähnliche coronabedingte Erschwernisse gerissen haben. Die Zeiten sind zu unsicher, als dass Familien ihr Geld jetzt einfach ins nächste Einkaufszentrum tragen.

Lassen wir die Kirche im Dorf. Nicht alles, was die Koalition in ihr Konjunkturpaket gepackt hat, dient auch diesem Zweck. Die Hilfen für Künstler und Soloselbstständige, zum Beispiel, waren überfällig. Der Wirtschaft aber helfen sie so wenig auf die Beine wie der Kinderbonus, weil ihre Bezieher noch mit viel spitzerem Stift rechnen müssen. Mag auf den Zuschüssen auch das Logo „Konjunkturpaket“ kleben: Für viele Künstler ist der Zuschuss vom Staat die pure Überlebenshilfe.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen