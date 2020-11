vor 19 Min.

Der Lockdown geht wohl in die Verlängerung: Was wird aus Weihnachten?

Unter welchen Bedingungen wird in Corona-Zeiten ein Weihnachtsfest möglich sein?

Bayerns Ministerpräsident Söder fordert eine Verlängerung der Maßnahmen. FDP-Vize Kubicki unterstellt ihm ein Ablenkungsmanöver und glaubt nicht an eine bundesweite Linie.

Von Michael Stifter

Am Mittwoch wollen Kanzlerin und Ministerpräsidenten die Corona-Regeln für die kommenden Wochen festlegen. Das Wort „Winter-Knigge“ macht die Runde und alles deutet darauf hin, dass das gesellschaftliche Leben nicht so bald wieder hochgefahren wird. „Um ein schönes Weihnachten verbringen zu können, müssen wir den Lockdown verlängern und sicher auch vertiefen“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der Bild am Sonntag. Fraglich ist allerdings, ob da alle Bundesländer mitziehen.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki kritisiert die Corona-Politik der Bundesregierung. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa



Kritiker werfen dem CSU-Chef vor, von eigenen Misserfolgen im Kampf gegen die Pandemie ablenken zu wollen. „Dass Markus Söder eine Fortsetzung der bundeseinheitlichen Linie wünscht, ist keine Überraschung. Denn dies soll überdecken, dass andere Bundesländer bei der Corona-Bekämpfung deutlich besser dastehen als Bayern“, sagte Wolfgang Kubicki unserer Redaktion. Der FDP-Vize rechnet damit, dass die mühsam ausgehandelte bundesweite Linie nicht mehr lange hält: „Ich gehe davon aus, dass am Mittwoch die bisherige Einheitlichkeit aufgebrochen wird. Länder wie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern können von Verfassungs wegen keine Verschärfung der Maßnahmen mittragen.“

Nur wenige Landkreise liegen unter Corona-Inzidenzwert 50

Tatsächlich denken die Ministerpräsidenten daran, die Corona-Einschränkungen in Ländern oder Landkreisen auszusetzen, in denen der Inzidenzwert unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt. Außerhalb von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern trifft das derzeit allerdings nur auf wenige Regionen zu.

Markus Söder gilt als Verfechter einer harten Linie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Bild: Peter Kneffel/dpa

Mit einer harten Linie hoffen Kanzleramt und Ministerpräsidenten, das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen und die Zahlen vor Weihnachten so weit herunterzubekommen, dass die Kontaktbeschränkungen wenigstens rund um die Feiertage gelockert werden können. „Lieber jetzt einen längeren Lockdown als eine komplette Ausgangsbeschränkung über Weihnachten“, sagte Söder.

Friedrich Merz, Bewerber um den CDU-Vorsitz, hält von solchen Szenarien wenig. „Ich persönlich sage: Es geht den Staat auch nichts an, wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere“, sagte er dem Tagesspiegel. Man könne doch wohl Mitte November schon sagen, „dass Weihnachten in den Familien stattfinden kann“, forderte Merz. Kubicki attestierte den Verantwortlichen ebenfalls fehlende Weitsicht. „Der Eindruck muss entstehen, dass die Bundesregierung nach mittlerweile acht Monaten noch immer keine Strategie entwickelt hat, wie sie den Menschen im Land eine Perspektive geben kann“, sagte der Bundestagsvizepräsident.

Schausteller befürchten durch Corona Aus für Weihnachtsmärkte und Volksfeste

Eine fehlende Perspektive beklagen auch die besonders hart betroffenen Branchen – etwa die Hotels, Kneipen und Restaurants, die nun wohl für Gäste geschlossen bleiben. Die Hoffnungen, das schwierige Jahr mit dem Vorweihnachtsgeschäft abzufedern, schwinden. Nachdem fast alle Adventsmärkte abgesagt wurden, fürchten Schausteller sogar das Aus für diese Tradition, die vor allem von Familienbetrieben getragen wird. „Wenn sie die Corona-Krise nicht überleben, wird es die Volksfeste und Weihnachtsmärkte, so wie wir sie kennen und lieben, zukünftig nicht mehr geben“, warnte Frank Hakelberg vom Deutschen Schaustellerbund.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Trotz hoher Corona-Zahlen: Wir brauchen einen Lichtblick für Weihnachten

Lesen Sie dazu außerdem:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen