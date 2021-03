vor 59 Min.

Der Oster-Lockdown fällt aus – aber was ist die Alternative?

In Bayern greift vielerorts bereits eine "Corona-Notbremse": Geschäfte sind in Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 geschlossen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Ruhetage über Ostern gekippt. Experten sind enttäuscht über den Schritt – und fordern deutlich härtere Maßnahmen.

Von Sarah Schierack

Nicht einmal zwei Tage dauerte es, bis die Beschlüsse aus der Marathon-Sitzung vom Montagabend rückgängig gemacht wurden. Der strengere Lockdown an Ostern, von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten etwas beschönigend "Osterruhe" genannt, fällt aus, zurückgenommen von Angela Merkel höchstpersönlich. Die Verwirrung ist dadurch jedoch nur unwesentlich geringer geworden. Denn nun gilt im Land zu Ostern – ja, was denn eigentlich?

Die Antwortet lautet aktuell: Nichts anderes als vor den Verhandlungen von Bund und Ländern Anfang der Woche, ergänzt bisher nur mit Appellen einiger Ministerpräsidenten an die Bevölkerung in ihrem Bundesland. So rief Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Bürger dazu auf, über die Ostertage die Kontakte weiter einzuschränken. Zusätzliche Maßnahmen erwägt der CSU-Chef für den Freistaat aktuell nicht: "Wir haben über Ostern schon eine klare Notbremse, die funktioniert", sagte er in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Im Freistaat wird das von Bund und Ländern Anfang März beschlossene Instrument strenger umgesetzt als in vielen anderen Bundesländern. So setzt Bayern ab einer Sieben-Tage-Inzidenz etwa auf eine nächtliche Ausgangssperre – eine Maßnahme, die in manchen Bundesländern seit Beginn der Pandemie noch nie zum Einsatz gekommen ist.

Armin Laschet appelliert: "Trotzdem Osterruhe einkehren lassen"

Auch die rheinland-pfälzische Landeschefin Malu Dreyer (SPD) bat, "die Freiheiten, die es jetzt ein bisschen mehr gibt, verantwortlich zu nutzen". Und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet appellierte an die Bürger, "trotzdem Osterruhe einkehren zu lassen" und die Feiertage mit möglichst wenig Kontakten zu verbringen.

Ähnliche Appelle kommen auch von Medizinern. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, reagierte enttäuscht auf die Rücknahme des Oster-Lockdowns: Da aktuell ein exponentielles Wachstum bei den Intensivpatienten zu sehen sei, "hätte die Osterpause sicherlich wieder einige Infektionen verhindern können, die jetzt unvermeidbar stattfinden werden", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

RKI-Chef Lothar Wieler fordert neuen Lockdown

Der Epidemiologe Rafael Mikolajczyk vom Uniklinikum Halle (Saale) hatte den geplanten Oster-Lockdown dagegen von Anfang an als zu kurz bezeichnet. Eine epidemiologisch sinnvolle Ruhezeit müsse deutlich länger dauern. Auch Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, hält einen harten Lockdown für unabdingbar. "Wir können diesen Anstieg nicht stoppen, es sei denn mit einem neuen Lockdown für das Land", sagte Wieler in einer Online-Veranstaltung der deutschen Botschaft in Washington. "Bis das erreicht ist, werden wir nicht sicher sein."

