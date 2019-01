Der Ruin der Öl-Republik

26.01.2019

Geplünderte Geschäfte sind in diesen Tagen vielerorts in Venezuela zu finden. Der politische Machtkampf zwischen Präsident und Gegenpräsident hat die ohnehin desolate Lage im Land weiter destabilisiert.

Das Land hat nichts aus seinem Rohstoff-Reichtum gemacht. Und jetzt ist guter Rat teuer. Gibt es eine internationale Vermittlung?

Das Öl ist für Venezuela Fluch und Segen zugleich – ähnlich wie in Brasilien in der Regierungszeit von Luiz Inácio Lula da Silva verschaffte der lange Zeit hohe Ölpreis dem Land, das über die größten Reserven weltweit verfügt, den Spielraum, um Millionen Menschen Wohnungen und ein würdiges Leben zu spendieren.

Doch anstatt in den Boomjahren die Abhängigkeit von den Rohstoffvorkommen zu verringern – 95 Prozent der Einnahmen stammen aus dem Ölexport – und die Ölindustrie zu modernisieren, wurde in Venezuela weiter fast alles aus dem Ausland importiert, von Toilettenpapier bis Lebensmitteln. Als dann der Ölpreis einbrach und die Inflation die höchste der Welt wurde, verschärfte sich die Krise in dem politisch schon lange aufgewühlten Land dramatisch. Mehr als drei Millionen Menschen sind inzwischen vor dem Elend geflohen. Und die, die geblieben sind, stehen heute in Schlangen vor Supermärkten.

Überall wühlen Menschen im Müll nach Essen – während die immer noch in großer Zahl vorhandene venezolanische Oberschicht per WhatsApp völlig überteuerte Lieferungen vom Schwarzmarkt in die Tiefgaragen ihrer streng gesicherten Luxusapartments bestellt. „Ein Kilogramm Käse kostet 18 Tage Mindestlohn, ein Kilo Fleisch fast einen Monat“, schreibt der frühere Planungsminister Ricardo Hausmann in einer Analyse. Er fordert internationale Hilfe, um den „Albtraum“ zu beenden.

Die Ölförderung ist dramatisch eingebrochen, im vergangenen Jahr laut Hausmann um weitere knapp 40 Prozent auf nur noch 700000 Barrel am Tag. Der sozialistische Präsident Nicolás Maduro hat nach örtlichen Medienberichten fast die gesamten Goldreserven verscherbelt, aber dank des Öls gibt es noch Devisen, um den Machterhalt zu sichern. Denn es wurden Abhängigkeiten in der Not geschaffen. Um in den Genuss von günstigen Lebensmittelpaketen (Öl, Reis, Thunfisch, Milchpulver und Mehl) zu kommen, muss man ein „Carnet de la Patria“ beantragen – und erklären, die Regierung zu unterstützen. Nur mit diesem „Vaterlandsausweis“ gibt es bestimmte Leistungen des Staates.

Und nun also der „Putsch“ von Parlamentspräsident Juan Guaidó. Der 35-Jährige ernennt sich am Mittwoch zum Übergangspräsidenten bis zu von ihm angestrebten Neuwahlen. Er bekommt dabei Beifall auch aus dem Ausland. Die USA und zahlreiche lateinamerikanische Länder erkennen ihn umgehend als legitimen Staatschef an.

Sogar die lange zögernde Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erhöht am Freitag merklich den Druck. „Venezuela braucht jetzt freie und faire Wahlen“, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die Bundesregierung spreche sich dafür aus, „Juan Guaidó als Interimspräsident des Landes anzuerkennen, sofern es nicht umgehend zu solchen freien und fairen Wahlen kommt.“ Nach Venezuela gingen zuletzt nur knapp 0,1 Prozent der deutschen Gesamtausfuhren.

Parallel spricht sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in New York dafür aus, dass sich der UN-Sicherheitsrat schnell mit der Krise in Venezuela befasst. Bei seinem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York unterstützt er den Antrag der USA, bereits an diesem Samstag eine Dringlichkeitssitzung zu dem Thema einzuberufen. Es ist in diesem Moment nur noch unklar, ob auch die Vetomächte China und Russland einwilligen.

Aus Venezuela kommen angesichts der verfahrenen Lage vorsichtige Signale der Dialogbereitschaft. Von ihrem Machtanspruch rückten die Kontrahenten Maduro und Guaidó allerdings nicht ab. „Ich bin bereit für einen Dialog, Verhandlungen, ein Abkommen“, sagt Maduro im Obersten Gerichtshof, betont jedoch, er sei der legitime Präsident des Landes und wolle bis 2025 regieren. Erst in der vergangenen Woche ist Maduro vereidigt worden. Sein Gegenspieler Guaidó schließt in einem TV-Interview eine Amnestie für Maduro und dessen engste Mitarbeiter nicht aus – sofern der 56-jährige Sozialist freiwillig den Platz räume. „Die Amnestie ist auf dem Tisch. Die Garantien gelten für alle, die bereit sind, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen“, sagt Guaidó. Er unterstreicht aber auch, dass Amnestie weder Straflosigkeit noch vergessen bedeute, sondern Gerechtigkeit.

Unterdessen erklärt sich Mexiko bereit zu vermitteln, falls es die Kontrahenten überhaupt wollen und darum bitten. Präsident Andrés Manuel López Obrador bietet Gespräche über eine friedliche Lösung des Machtkampfs an, die dann auch in Mexiko stattfinden könnten.

Der selbst ernannte Gegenpräsident Guaidó legt einen Dreistufenplan vor, um die Demokratie in seinem Land wiederherzustellen. Dazu zählten Maduros Abtritt, die Bildung einer Übergangsregierung sowie freie Wahlen. Um dieses Ziel zu erreichen, sei er dialogbereit. Ob es ihm gelingt, innerhalb 30 Tagen Neuwahlen auszurufen, ist offen. Er selbst sagt: „Wir leben in einer Diktatur.“ (dpa, AZ)

